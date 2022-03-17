Общество 17.03.2022 в 15:14

Вместо "Бэтмена" жителям Улан-Удэ покажут "Брата"

Российские ленты выйдут в порядке импортозамещения
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Текст: Лев Хандажапов
Вместо "Бэтмена" жителям Улан-Удэ покажут "Брата"

На следующей неделе жители Улан-Удэ смогут увидеть в кинотеатрах легендарные ленты Брат» и «Брат-2».

Как сообщили «Номер один» в кинотеатрах Пиплсинема и Пионер, оба фильма Алексея Балабанова можно увидеть уже на следующей неделе. Первой части дилогии в 2022 году исполняется 25 лет. На российском фестивале «Кинотавр» в 1997 году, режиссер и главный актер получили гран-при каждый в своих номинациях.

Также ожидается прокат главного российского хита «Холоп», спортивного «Движение вверх» и комедии «Батя».

Напомним, киностудии-гиганты Universal Pictures, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony, The Walt Disney Company (в нее входят Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios) покинули российский прокат. Назначенная на 2 марта марта премьера нового «Бэтмена» (с Робертом Паттинсоном в главной роли) была отменена за сутки до старта ленты. В марте 2022 года улан-удэнцы не увидят на больших экранах ни свежий фильм киностудии Pixar «Я краснею», ни комедию про антропоморфного ежа «Соник в кино 2», ни триллер «Морбиус» с Джаредом Лето. Исчезают из кинотеатров столицы и новинки апреля - ромком «Затерянный город» с Ченнингом Татумом и Сандрой Буллок или спин-офф популярной саги про Гарри Поттера «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Однако кинотеатры Улан-Удэ пока не остались без зарубежных кинолент. Из 22 фильмов в прокате лишь пять представляют отечественных производителей. Это две спортивные драмы «Мистер Нокаут» и «Одиннадцать молчаливых мужчин», романтические комедии «Хочу замуж», «Непослушник» и патриотический боевик «Однажды в пустыне».


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