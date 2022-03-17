Общество 17.03.2022 в 15:52

В «Бурятнефтепродукте» развеяли надежды на снижение цены бензина

Не исключено, что стоимость топлива наоборот вырастет
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Текст: Константин Воронов
В «Бурятнефтепродукте» развеяли надежды на снижение цены бензина
В последние две недели в ряде регионов России было отмечено снижение цен на бензин. Так, например, на некоторых АЗС Иркутска стоимость 92-го бензина уменьшилась на 1,4 рубля -  до 47,6 рублей за литр. 95-й упал на 2,5 рубля - до 50,4 рублей. В этой связи жители Бурятии также ожидали, что стоимость топлива в республике снизится. Однако, в действительности надежды на это не сильно много.

По словам заместителя гендиректора по розничным продажам АО «Бурятнефтепродукт» Камиля Гадеева, которые приводит паблик "Баргузин-инфо 24/7", в Иркутской области компания «Роснефть» цены на бензин не снижала.

«Бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний. Уровень цен зависит от множества экономических факторов: закупочная цена, расходы и прочее. Соответственно, при изменении экономической ситуации, если цены будут снижаться или снижаться затраты, то, естественно, мы будем цены снижать. Если они будут расти, то, соответственно, мы будем их повышать. Потому что работать в убыток очень тяжело», - пояснил Камиль Гадеев.

Произойдет ли снижение цены на топливо на АЗС «Бурятнефтепродукта» в ближайшее время, представитель компании сказать затруднился.

«Потому что на бирже сегодня одна цена, а завтра другая. Очень сложно предсказать. Когда ситуация более менее устаканится, и у нас будут понятны наши экономические показатели, естественно, мы предпримем меры по корректировке уровня цен. В какую сторону - зависит от того, на каком уровне цены стабилизируются», - сказал Камиль Гадеев.

Фото: «Номер один»
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