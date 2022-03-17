Общество 17.03.2022 в 16:36

В Китай не поддерживает санкции США против России - официально

Пекин намерен защищать интересы и законные права своих компаний, занимающихся обычной торговлей

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В Китай не поддерживает санкции США против России - официально

Китай выступает против антироссийских санкций США, которые дестабилизируют мировой рынок, и будет защищать интересы национальных предприятий. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает ТАСС.

«Мы против каких бы то ни было односторонних санкций, не учитывающих нормы международного права. <...> Они дестабилизируют глобальный рынок, - подчеркнул он на пресс-конференции, отвечая на вопрос представителя гонконгских СМИ о том, как поведет себя Пекин на фоне усиливающегося давления Вашингтона на Москву в связи с украинским кризисом и возрастающим риском того, что под рестрикции США могут попасть компании КНР. - Китай обязательно примет необходимые меры и защитит законные права, а также интересы своих компаний, занимающихся обычной торговой деятельностью».

Как уточнил Гао Фэн, санкции Вашингтона не только не позволят урегулировать проблему в области безопасности, но и могут крайне негативно отразиться на потребителях. «Тем самым США создают дополнительные трудности для мировой экономики, которая претерпевает спад», - подытожил он.

Фото: pixabay.com

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