В Бурятии опровергли фейк о выплатах в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

В соцсетях Бурятии распространяется информация о выплатах на детей в марте. Согласно этим данным, по некоему указу Путина с 18 марта каждому ребенку якобы положена выплата в размере 10 тысяч рублей.В республиканском отделении Пенсионного фонда эту информацию назвали фейком и призвали не доверять подобным сообщениям.«Вся официальная и достоверная информация публикуется только на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru и в группе ВКонтакте ОПФР по Республике Бурятия vk.com/pfr_buryatia», - сообщили в пенсионном фонде.