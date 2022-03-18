Общество 18.03.2022 в 06:00

Жители Бурятии бросились скупать золотые монеты

Этот защитный актив не дает накоплениям обесцениться
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Текст: Дмитрий Родионов
Жители Бурятии бросились скупать золотые монеты
Обесценивание рубля и ухудшение экономической ситуации в стране активизировали интерес жителей Бурятии к такому защитному активу, как золото. Которое на долгий период времени страхует накопления, не давая им обесцениваться.

По данным Байкальского банка Сбербанка России, жители республики скупили в прошлом году 269 золотых монет общим весом почти в два килограмма. Спрос вырос на 31%. Еще больше выросли покупки серебряных монет - на 71%, до 4,5 килограмма.

Наибольшим спросом в республике, как отмечают в банке, пользуются так называемые инвестиционные золотые монеты, прежде всего «Георгий Победоносец». Наиболее распространенные и ликвидные монеты весят 7,78 грамма чистого золота (проба 0,999.) Стоимость золотых монет по состоянию на начало марта превысила 83 тыс. рублей.

- Продажи серебряных монет показали иную картину - наибольшим спросом у жителей Бурятии пользовались именно памятные серебряные монеты, - сообщила представитель пресс-службы банка Анна Кулакова.

Судя по всему, серебряные монеты чаще приобретают в качестве подарков на свадьбы и юбилеи, а золотые - как средство накопления.

При этом выяснилось, в Улан-Удэ нет уполномоченных офисов, занимающихся покупкой и продажей монет из драгоценных металлов. Для того чтобы банк выкупил проданные им монеты, необходимо ехать в Иркутск или Читу. Тем не менее, несмотря на некоторую потерю ликвидности, интерес жителей Бурятии к покупке золотых инвестиционных монет растет, чему способствует отсутствие НДС.  

Однако спред между ценой покупки и продажи достаточно высок и часто разочаровывает владельцев монет. Особенно если они решили продать золото сразу после покупки, пока оно не выросло в цене.

В отличие от золотых монет, имеющих хорошую ликвидность если не в Бурятии, то в соседних регионах, серебряные монеты в республике продать по выгодной цене практически невозможно. Поскольку они нередко принимаются скупщиками по цене серебряного лома. Исключение составляют лишь памятные монеты, которые со временем могут приобрести коллекционные свойства и стоить дороже их покупки.

Фото: pixabay.com
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