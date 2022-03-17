В Бурятии кяхтинцы жалуются на опасную проводку в больнице

Жители Кяхты опубликовали в соцсетях фотографии местной ЦРБ. Их возмутили условия приема пациентов.«Про то, что в верхней одежде не входить, мы знаем. Почему у вас не знают, что не должны быть лавочки с гвоздями и закрученные в рогалик, что безопасность вашей проводки это не только ваша безопасность но и безопасность пациентов», - пишут кяхтинцы.В комментариях автора поста поддержали.- Что за доисторическое здание? Каменный век.- Вы еще приемный покой не видели!- Хотелось бы не видеть никогда это место, - пишут пользователи.