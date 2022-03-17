Общество 17.03.2022 в 17:50
В Бурятии кяхтинцы жалуются на опасную проводку в больнице
Общий вид медицинских коридоров тоже не внушает позитив
Текст: Номер один
Жители Кяхты опубликовали в соцсетях фотографии местной ЦРБ. Их возмутили условия приема пациентов.
«Про то, что в верхней одежде не входить, мы знаем. Почему у вас не знают, что не должны быть лавочки с гвоздями и закрученные в рогалик, что безопасность вашей проводки это не только ваша безопасность но и безопасность пациентов», - пишут кяхтинцы.
В комментариях автора поста поддержали.
- Что за доисторическое здание? Каменный век.
- Вы еще приемный покой не видели!
- Хотелось бы не видеть никогда это место, - пишут пользователи.
«Про то, что в верхней одежде не входить, мы знаем. Почему у вас не знают, что не должны быть лавочки с гвоздями и закрученные в рогалик, что безопасность вашей проводки это не только ваша безопасность но и безопасность пациентов», - пишут кяхтинцы.
В комментариях автора поста поддержали.
- Что за доисторическое здание? Каменный век.
- Вы еще приемный покой не видели!
- Хотелось бы не видеть никогда это место, - пишут пользователи.
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