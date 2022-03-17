Общество 17.03.2022 в 17:50

В Бурятии кяхтинцы жалуются на опасную проводку в больнице

Общий вид медицинских коридоров тоже не внушает позитив
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Текст: Номер один
В Бурятии кяхтинцы жалуются на опасную проводку в больнице
Жители Кяхты опубликовали в соцсетях фотографии местной ЦРБ. Их возмутили условия приема пациентов. 

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 «Про то, что в верхней одежде не входить, мы знаем. Почему у вас не знают, что не должны быть лавочки с гвоздями и закрученные в рогалик, что безопасность вашей проводки это не только ваша безопасность но и безопасность пациентов», - пишут кяхтинцы. 

В комментариях автора поста поддержали. 

- Что за доисторическое здание? Каменный век.

 - Вы еще приемный покой не видели! 

- Хотелось бы не видеть никогда это место, - пишут пользователи. 

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