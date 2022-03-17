В Бурятии есть база для создания межотраслевых промышленных кластеров - Андрей Шпиленко

Создание и развитие в Бурятии кластеров, технопарков, промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, повышение инвестиционной привлекательности региона. Такова цель соглашения по улучшению инвестиционного климата в республике, подписанного сегодня в Улан-Удэ соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России и правительством Бурятии, сообщили в его пресс-службе.«Поддержка и развитие бизнеса, новых инвестпроектов принимает особое значение. Мы с ассоциацией ищем дополнительные точки взаимодействия для того, чтобы у нас в республике бизнес получил импульс к развитию, поскольку темы импортозамещения, переориентации на восток, повышенного внутреннего спроса сегодня наиболее актуальны. Это шанс и возможность развить и новое производство, освоить новые рынки», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрея Шпиленко, с точки зрения инвестиционной привлекательности Бурятия находится в очень выгодных условиях – регион располагается в Дальневосточном федеральном округе, а Азия будет являться для российских предпринимателей одним из главных партнеров. Бизнесу необходимо ответить на три вопроса: что производить, кому это нужно и какие механизмы поддержки смогут сделать их инвестиции более привлекательными.«Если говорить о Бурятии, то в регионе есть база для создания межотраслевых промышленных кластеров, которые и отвечают на вопрос, что выпускать. Под этим подразумеваются объемы сырья, комплектующих и материалов иностранного производства, которые используются в производственных цепочках», – сказал Андрей Шпиленко.При поддержке Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России в Бурятии планируется развитие кластеров, технопарков, промышленной инфраструктуры, территорий с преференциальными режимами ведения предпринимательской деятельности, межрегиональной и межотраслевой кооперации с целью повышения инвестиционной привлекательности и привлечения инвестиций в интересах реализации национальных проектов РФ и социально-экономического развития республики.Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко находится в республике с рабочей поездкой в рамках практической сессии «Выработка инструментов ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона», которая проходит в республике 17-18 марта. Руководство АКИТ РФ и минпромторга Бурятии посетят производственные участки, на которых возможно размещение объектов промышленной инфраструктуры.Фото: egov-buryatia.ru