Общество 17.03.2022 в 17:59

Бурятские врачи спасли 900-граммовую малышку

Малышка появилась на свет раньше времени
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Текст: Номер один
Бурятские врачи спасли 900-граммовую малышку
Врачи Детской республиканской клинической больницы спасли ребёнка, который родился с весом всего 930 грамм. Малышка появилась на свет на 28 неделе беременности экстренным кесаревым сечением по жизненным показаниям матери. Ребенок более 40 дней не мог самостоятельно дышать, так как у него еще не созрели лёгкие и была бронхо-легочная дисплазия. Все это время он находился на искусственной вентиляции лёгких.

Когда врачам удалось перевести маленького пациента на самостоятельное дыхание, они продолжили бороться за сохранение зрения, слуха, постепенно переводили на самостоятельное питание и нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.

А недавно медики провели уникальную операцию – у ребенка была пупочная и левосторонняя паховая грыжа. Делали ее хирурги малотравматичным, щадящим эндоскопическим методом.

- Крохотное тельце пациента, на момент операции набравшего вес до 3,5 кг, требует ювелирной работы. Хирурги успешно справились с задачей. Воспоминанием об операции станет лишь небольшое рубцовое пятнышко на животе, - рассказали в ДРКБ.

В медучреждении добавили, что борьба за жизнь продолжалась четыре долгих месяца. А накануне ребёнка с мамой выписали.

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