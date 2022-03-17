В Бурятии продолжается строительство моста протяженностью в 7 км

В селе Большой Куналей продолжается реконструкция моста общей протяжённостью 6,843 м. Также в самом красивом селе России, которое пользуется особой популярностью у туристов, планируется реконструкция дорожного полотна – 2, 356 81 км, установка 39 дорожных знаков, тротуаров – 4030 м, разметка – 2376 м.Работы, оцененные в 79 279 610, 00 рублей проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».Сейчас подрядной организацией ООО «БСК+» ведётся сборка опалубки для омоноличивания блоков фундамента, монтаж сеток стенки, прокладка греющих кабелей, сборка опалубки под блоки фундамента, выставление арматурных каркасов.«Мосты – особая и важная тема в деле приведения в порядок автомобильных дорог, поскольку, даже имея хорошие дороги, но, не имея надежной переправы, добраться из одного населённого пункта в другой быстро и безопасно не получится», – прокомментировал Председатель Комитета по земельным, имущественным отношениям, строительству, ЖКХ, инфраструктуре МО «Тарбагатайский район» Андрей Гнеушев.