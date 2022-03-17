В Улан-Удэ срочно требуются работники в новый садик

В Улан-Удэ готовится к открытию готовится новый корпус детского сада №96 «Калинка», расположенный по адресу ул. Конечная, 12. Совсем скоро он сможет принять своих маленьких воспитанников.Всего в корпусе откроется 14 групп. Здание нового детского сада построено и полностью оборудовано по современным стандартам: развивающая пространственная среда, просторные музыкальный и физкультурный залы,уютные группы, яркие и безопасные прогулочные участки, благоустроенная территория со спортивными площадками.В связи с открытием срочно требуются младшие воспитатели, повара, и педагогические работники.Всю информацию можно уточнить по контактным номерам: 37-80-31, 46-96-30, 89140515410, 89021681911, 21-11-83, сообщает комитет по образованию города Улан-Удэ.