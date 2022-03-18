Общество 18.03.2022 в 09:08
В Монголии впервые женщина получила звание бригадного генерала
Полковник Г.Болор везде была первой. Даже в Алабаме
Текст: Номер один
По случаю Дня монгольского воина, который отмечался 18 марта, начальнику Отдела подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил полковнику Ганболдыну Болору указом президента Монголии присвоено звание бригадного генерала, сообщает МОНЦАМЭ.
Это первый случай в истории Вооруженных сил Монголии, когда них появится женщина-бригадный генерал.
Г.Болор - не только первая женщина-курсант Военной академии, но и первая женщина-офицер, окончившая Командно-штабной колледж ВВС в Алабаме (США), и первый монгольский офицер, работавший в штаб-квартире ООН по поддержанию мира.
Фото: montsame.mn
Это первый случай в истории Вооруженных сил Монголии, когда них появится женщина-бригадный генерал.
Г.Болор - не только первая женщина-курсант Военной академии, но и первая женщина-офицер, окончившая Командно-штабной колледж ВВС в Алабаме (США), и первый монгольский офицер, работавший в штаб-квартире ООН по поддержанию мира.
Фото: montsame.mn