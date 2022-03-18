Общество 18.03.2022 в 09:22

Автомобилисты Бурятии таранят заборы своих домов…

…пешеходы лежат на проезжей части дорог в ожидании транспорта  
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Текст: Номер один
Автомобилисты Бурятии таранят заборы своих домов…

В Кяхтинском районе Бурятии вчера около 21:30 50-летний водитель автомобиля «Мазда», следуя по улице Ленина села Тамир, не справился с управлением и совершил наезд на забор своего дома, сообщили в республиканской ГИБДД.

В результате ДТП травмы получила 46-летняя пассажирка автомобиля. Женщина доставлена в медицинское учреждение.

Стоит отметить, что водитель прав управления транспортом не имеет (срок действия водительского удостоверения закончился в прошлом году), от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Печальнее завершилось ДТП в поселке Нижнеангарск Северо-Байкальского района, где 27-летняя водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя по ул. Козлова, совершила наезд на лежащего на проезжей части пешехода.

 Мужчина 1959 года рождения скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

 Фото: ГИБДД

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