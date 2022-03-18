Общество 18.03.2022 в 09:40
Как поделить наследство
Подарить или составить завещание - в непростой ситуации помогает разобраться юрист
Текст: Номер один
«Такая ситуация: родители развелись, отец женился заново, с новой женой купил квартиру. Недавно умер от ковида, и его жена хочет мне отдать квартиру. Что лучше оформить, завещание или дарение?»
Без подписи.
— Не исключено, что наследственная масса больше, чем стоимость 3/4 доли (если только вы с супругой вступаете в наследство) квартиры.
Завещание вдова вашего отца на вас может оформить, и лишь при ее смерти вы получите квартиру (и она его может потом изменить).
При дарении от супруги отца вы заплатите налог.
Вступайте в наследство на общих правилах, а там вы можете при разделе наследственной массы заключить соглашение, кому что отходит из унаследованного.
Без подписи.
— Не исключено, что наследственная масса больше, чем стоимость 3/4 доли (если только вы с супругой вступаете в наследство) квартиры.
Завещание вдова вашего отца на вас может оформить, и лишь при ее смерти вы получите квартиру (и она его может потом изменить).
При дарении от супруги отца вы заплатите налог.
Вступайте в наследство на общих правилах, а там вы можете при разделе наследственной массы заключить соглашение, кому что отходит из унаследованного.
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