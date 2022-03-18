Как поделить наследство

Без подписи.

— Не исключено, что наследственная масса больше, чем стоимость 3/4 доли (если только вы с супругой вступаете в наследство) квартиры.Завещание вдова вашего отца на вас может оформить, и лишь при ее смерти вы получите квартиру (и она его может потом изменить).При дарении от супруги отца вы заплатите налог.Вступайте в наследство на общих правилах, а там вы можете при разделе наследственной массы заключить соглашение, кому что отходит из унаследованного.