Общество 18.03.2022 в 09:40

Как поделить наследство

Подарить или составить завещание - в непростой ситуации помогает разобраться юрист
A- A+
Текст: Номер один
Как поделить наследство
«Такая ситуация: родители развелись, отец женился заново, с новой женой купил квартиру. Недавно умер от ковида, и его жена хочет мне отдать квартиру. Что лучше оформить, завещание или дарение?»
Без подписи.

— Не исключено, что наследственная масса больше, чем стоимость 3/4 доли (если только вы с супругой вступаете в наследство) квартиры.

Завещание вдова вашего отца на вас может оформить, и лишь при ее смерти вы получите квартиру (и она его может потом изменить).

При дарении от супруги отца вы заплатите налог.

Вступайте в наследство на общих правилах, а там вы можете при разделе наследственной массы заключить соглашение, кому что отходит из унаследованного.
Теги
справбюро

Все новости

Как поделить наследство
18.03.2022 в 09:40
Автомобилисты Бурятии таранят заборы своих домов…
18.03.2022 в 09:22
В Монголии впервые женщина получила звание бригадного генерала
18.03.2022 в 09:08
В Бурятии осудили браконьера
18.03.2022 в 08:29
В Бурятии чиновник присвоил 1,6 млн бюджетных рублей
18.03.2022 в 08:21
Жители Бурятии бросились скупать золотые монеты
18.03.2022 в 06:00
В Улан-Удэ срочно требуются работники в новый садик
17.03.2022 в 18:19
В Бурятии продолжается строительство моста протяженностью в 7 км
17.03.2022 в 18:07
Бурятские врачи спасли 900-граммовую малышку
17.03.2022 в 17:59
Инвесторам Дальнего Востока и Арктики дали отсрочку по исполнению обязательств до конца 2022 года
17.03.2022 в 17:56
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
Автомобилисты Бурятии таранят заборы своих домов…
…пешеходы лежат на проезжей части дорог в ожидании транспорта  
18.03.2022 в 09:22
В Монголии впервые женщина получила звание бригадного генерала
Полковник Г.Болор везде была первой. Даже в Алабаме
18.03.2022 в 09:08
Жители Бурятии бросились скупать золотые монеты
Этот защитный актив не дает накоплениям обесцениться
18.03.2022 в 06:00
В Улан-Удэ срочно требуются работники в новый садик
Всего в новом корпусе садика «Калинка» будет работать 14 групп
17.03.2022 в 18:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru