В Бурятии число только что выздоровевших от COVID-19 в 4,6 раза выше числа заболевших

Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 132 419. Это на 238 больше, чем было в четверг. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (58 785). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 938, пятеро за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных 222 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниямВ стационарах получают лечение 442 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 266. За предыдущие сутки госпитализировано 27 пациентов.В отделениях реанимации находится 64 пациента (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ – 19 пациентов (из них старше 65 – 13), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 10.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 615 коек: занято – 442, свободно – 173 койки. Занятость коечного фонда составляет 71,9%.На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2 116 человек.Выздоровели от коронавируса – 107 703 (+1118) человек, дополнительно снято с наблюдения - 656.В республике всего первично привито от коронавируса 497 446 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 337 человек (65,5 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 150 249 человек, завершили 135 227 человек.Фото: pixabay.com