В Бурятии высотное строительство оказалось под угрозой из-за санкций

«Уход Otis сам по себе не приведет к остановке высотного строительства, но является весьма тревожным фактором, поскольку вслед за ним могут уйти и другие производители лифтового оборудования. Естественно, что уйдут не все, но это сузит выбор и приведет к росту издержек для застройщиков региона»



- сообщил представитель крупного застройщика в Бурятии. -

Крупнейший производитель лифтов и эскалаторов Otis, установленных во многих офисных и жилых зданиях Улан-Удэ, не будет больше принимать новые заказы на свою продукцию в России. В компании подчеркнули, что запасные части к уже работающим лифтам они все же продолжат поставлять в РФ.В Бурятии новость об уходе производителей лифтового оборудования вызвала сильную озабоченность у строителей.Как отмечает эксперт, даже при самом неблагоприятном варианте строительство жилья не остановится, поскольку пятиэтажные дома можно строить без лифтов. Однако это резко снизит доходность застройщиков, поскольку есть большая разница – строить, по сути, на одинаковой площадке пять или 16 этажей.Впрочем, не все застройщики драматизируют ситуацию, поскольку в России имеется несколько своих лифтостроительных заводов, в том числе такие крупные, как «Щербинский лифтостроительный завод» и «Карачаровский механический завод». Однако в их продукции имеется и импортная «начинка», которая также может исчезнуть с рынка. Поддержку отрасли могут оказать китайские заводы, однако в связи с тем, что банки КНР присоединились к западным санкциям, пока непонятно, как в этих условиях будет осуществляться поставка продукции.Добавим, что компания Otis пришла на рынок России еще до революции. Первый лифт Otis появился в России в 1893 году. Тогда по поручению императора Александра III он был установлен в Зимнем дворце.Дмитрий Родионов, «Номер один».