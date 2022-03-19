Общество 19.03.2022 в 07:00

В Бурятии высотное строительство оказалось под угрозой из-за санкций

В регионе может стать больше пятиэтажек
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии высотное строительство оказалось под угрозой из-за санкций
Крупнейший производитель лифтов и эскалаторов Otis,  установленных во многих офисных и жилых зданиях Улан-Удэ, не будет больше принимать новые заказы на свою продукцию в России. В компании подчеркнули, что запасные части к уже работающим лифтам они все же продолжат поставлять в РФ.

В Бурятии новость об уходе производителей лифтового оборудования вызвала сильную озабоченность у строителей.

«Уход Otis сам по себе не приведет к остановке высотного строительства, но является весьма тревожным фактором, поскольку вслед за ним могут уйти и другие производители лифтового оборудования. 

Естественно, что уйдут не все, но это сузит выбор и приведет к росту издержек для застройщиков региона»

- сообщил представитель крупного застройщика в Бурятии. - 

Как отмечает эксперт, даже при самом неблагоприятном варианте строительство жилья не остановится, поскольку пятиэтажные дома можно строить без лифтов. Однако это резко снизит доходность застройщиков, поскольку есть большая разница – строить,   по сути, на одинаковой площадке пять или 16 этажей.

Впрочем, не все застройщики драматизируют ситуацию, поскольку в России имеется несколько своих лифтостроительных заводов, в том числе такие крупные, как «Щербинский лифтостроительный завод»  и «Карачаровский механический завод». Однако в их продукции имеется  и импортная «начинка», которая также может исчезнуть с рынка. Поддержку отрасли могут оказать китайские заводы, однако в связи с тем, что банки КНР присоединились к западным  санкциям, пока непонятно, как в этих условиях будет осуществляться поставка продукции.

Добавим, что компания Otis пришла  на рынок России еще до революции. Первый лифт Otis появился в России в 1893 году. Тогда по поручению императора Александра III он был установлен в Зимнем дворце. 

Дмитрий Родионов, «Номер один».  
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