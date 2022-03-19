Жители Окинского района ждут маршрутку 13 лет

Еще в конце 2008 года суд обязал власти Окинского района обеспечить своим жителям транспортную доступность. Прошло 13 лет, вот наконец муниципалы решительно… потребовали отсрочки исполнения этого решения суда до 2025 года. А маршруток как не было, так и нет.Решение районного суда по делу об окинских маршрутках состоялось 21 ноября 2008 года. Фемида тогда пошла навстречу прокурору, требовавшему заставить местные власти создать условия для предоставления транспортных услуг населению. А также «организовать транспортное обслуживание населения между поселениями в границах муниципального района с периодичностью по графику, разработанному в соответствии с потребностями населения… но не реже двух раз в календарную неделю». Что немаловажно – прокурор требовал сделать все это «в разумный срок».В итоге суд обязал районную администрацию организовать транспортное обслуживание между районным центром - селом Орлик - и поселениями района, в том числе Хужир, Саяны, Сорок.Но что-то пошло не так. «Разумные» сроки превратились в неразумные. А исполнение решения суда постоянно откладывалось. Так, 23 июля прошлого года районным властям установили новый срок - 31 декабря 2021 года. Однако за несколько дней до его окончания – 27 декабря – муниципалы снова пришли в суд просить об очередном переносе. На этот раз до конца 2025 года.

«В настоящее время транспортным обслуживанием обеспечено четыре населенных пункта из 15: село Орлик, улус Сорок, улус Хурга, поселок Боксон, расположенные вдоль автомобильной дороги регионального значения «Монды - Орлик», - признавались в суде представители районной администрации. - Организация транспортного обслуживания между районным центром села Орлик и поселениями села Саяны, села Хужир невозможна в связи с тем, что автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район» соответствует V категории дорог, что не отвечает требованиям транспортной перевозки пассажиров».



«Кроме того, права граждан в части организации пассажирских перевозок не нарушаются, поскольку у них имеется возможность бесплатно пользоваться муниципальным транспортом, на котором два раза в неделю главы сельских поселений приезжают на совещания из села Хужир и села Саяны» - писал глава района.

«Заявитель, обратившийся в суд с требованием о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, обязан обосновать требование, представить доказательства о наличии обстоятельств, объективно препятствующих исполнению решения, а также возможности в результате предоставления отсрочки исполнить судебное постановление. Таких доказательств заявителем представлено суду не было» - говорится в решении Верховного суда.

Что делали власти все эти годы, непонятно. Зато они рассказали, что делают сейчас. И, как выяснилось, решение вопроса фактически находится на начальной стадии. А именно на момент разбирательства в первой судебной инстанции шли кадастровые работы, чтобы поставить дорогу на учет, после чего нужно оформить право собственности, потом сделать проектно-сметную документацию на реконструкцию дороги, ну а после ждать и надеяться на попадание в какие-нибудь госпрограммы. Без этого на тот момент запустить маршрут, по мнению чиновников, было невозможно.Но, видимо, терпению судей пришел конец, и на этот раз местным властям отказали в отсрочке. Тем не менее история на этом не закончилась.Жалобу в Верховный суд Бурятии подал глава Окинского района. На этот раз аппетиты местных чиновников стали скромнее: отсрочку они просили лишь до 1 сентября 2022 года, поскольку «в связи с изменением законодательства отпала необходимость перевода дороги «Орлик – Саяны – Хужир» из V категории в IV».То есть делать ПСД и ждать милости от вышестоящих бюджетов больше не надо. Но оформлять дорогу в собственность все же нужно. А это, как выразился глава района в своей жалобе, «обременительно для бюджета района». То есть на поиск денег и утрясание всех формальностей нужно время.Впрочем, прокурор с этими доводами не согласился. Он пояснил суду, что те самые изменения в законодательстве, которые отменили необходимость реконструкции дороги, произошли еще 1 января 2021 года, то есть больше года назад. И за это время, как и за предыдущие 12 лет, не сделано ничего.К похожему выводу пришли и судьи Верховного суда.Нехватка денег тоже не причина для того, чтобы игнорировать исполнение судебного акта столь долгое время. Особенно когда нарушаются права «неопределенного круга лиц».В итоге «верхушка» отказала главе района – никакой отсрочки не будет. А это значит, что маршрутки должны поехать по району уже завтра.На практике такого, конечно, не случится. Ведь глава района прав – за пару дней этот вопрос не решить. Помимо оформления дороги, нужно утрясти все формальности с ГИБДД, провести конкурс, дождаться перевозчика, который согласится взять малорентабельный маршрут с небольшим количеством пассажиров и по плохой дороге. И только после этого вопрос можно будет считать закрытым.Станислав Сергеев, «Номер один».