Общество 19.03.2022 в 09:00

Жители Окинского района ждут маршрутку 13 лет

В отдаленном районе не могут наладить транспортное обслуживание, несмотря на решение суда
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Жители Окинского района ждут маршрутку 13 лет
russianstock.ru
Еще в конце 2008 года суд обязал власти Окинского района обеспечить своим жителям транспортную доступность. Прошло 13 лет,  вот наконец муниципалы решительно… потребовали отсрочки исполнения этого решения суда до 2025 года. А маршруток как не было, так и нет. 

Неразумный срок 

Решение районного суда по делу об окинских маршрутках состоялось 21 ноября 2008 года. Фемида тогда пошла навстречу прокурору,  требовавшему заставить местные власти создать условия для предоставления транспортных услуг населению. А также  «организовать транспортное обслуживание населения между поселениями в границах муниципального района с периодичностью по графику, разработанному в соответствии с потребностями населения… но не реже двух раз в календарную неделю». Что немаловажно – прокурор требовал сделать все это «в разумный срок».

В итоге суд обязал районную администрацию организовать транспортное обслуживание между районным центром - селом Орлик - и поселениями района, в том числе Хужир, Саяны, Сорок.

Но что-то пошло не так. «Разумные» сроки превратились в неразумные. А исполнение решения суда постоянно откладывалось. Так, 23 июля прошлого года районным властям установили новый срок - 31 декабря 2021 года. Однако за несколько дней до его окончания – 27 декабря – муниципалы снова пришли в суд просить об очередном переносе. На этот раз до конца 2025 года.

Терпение лопнуло

«В настоящее время транспортным обслуживанием обеспечено четыре населенных пункта из 15: село Орлик, улус Сорок, улус Хурга, поселок Боксон, расположенные вдоль автомобильной дороги регионального значения «Монды - Орлик», - признавались в суде представители районной администрации. - Организация транспортного обслуживания между районным центром села Орлик и поселениями села Саяны, села Хужир невозможна в связи с тем, что автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район» соответствует V категории дорог, что не отвечает требованиям транспортной перевозки пассажиров».

Что делали власти все эти годы, непонятно. Зато они рассказали, что делают сейчас. И, как выяснилось, решение вопроса фактически находится на начальной стадии. А именно  на момент разбирательства в первой судебной инстанции шли кадастровые работы, чтобы поставить дорогу на учет, после чего нужно оформить право собственности, потом  сделать проектно-сметную документацию на реконструкцию дороги, ну а после  ждать и надеяться на попадание в какие-нибудь госпрограммы. Без этого на тот момент запустить маршрут, по мнению чиновников, было невозможно.

Но, видимо, терпению судей пришел конец, и на этот раз местным властям отказали в отсрочке. Тем не менее история на этом не закончилась.

Не хватило доказательств

Жалобу в Верховный суд Бурятии подал глава Окинского района. На этот раз аппетиты местных чиновников стали скромнее: отсрочку они просили лишь до 1 сентября 2022 года, поскольку «в связи с изменением законодательства отпала необходимость перевода дороги «Орлик – Саяны – Хужир» из V категории в IV».

То есть делать ПСД и ждать милости от вышестоящих бюджетов больше не надо. Но оформлять дорогу в собственность все же нужно. А это, как выразился глава района в своей жалобе, «обременительно для бюджета района». То есть на поиск денег и утрясание всех формальностей нужно время.

«Кроме того, права граждан в части организации пассажирских перевозок не нарушаются, поскольку у них имеется возможность бесплатно пользоваться муниципальным транспортом, на котором два раза в неделю главы сельских поселений приезжают на совещания из села Хужир и села Саяны»

- писал глава района.

Впрочем, прокурор с этими доводами не согласился. Он пояснил суду, что те самые изменения в законодательстве, которые отменили необходимость реконструкции дороги, произошли еще 1 января 2021 года, то есть больше года назад. И за это время, как и за предыдущие 12 лет, не  сделано ничего.

К похожему выводу пришли и судьи Верховного суда.

«Заявитель, обратившийся в суд с требованием о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, обязан обосновать требование, представить доказательства о наличии обстоятельств, объективно препятствующих исполнению решения, а также возможности в результате предоставления отсрочки исполнить судебное постановление. Таких доказательств заявителем представлено суду не было»

- говорится в решении Верховного суда.

Нехватка денег тоже не причина для того, чтобы игнорировать исполнение судебного акта столь долгое время. Особенно когда нарушаются права «неопределенного круга лиц».

В итоге «верхушка» отказала главе района – никакой отсрочки не будет. А это значит, что маршрутки должны поехать по району уже завтра.

На практике такого, конечно, не случится. Ведь глава района прав – за пару дней этот вопрос не решить. Помимо оформления дороги, нужно утрясти все формальности с ГИБДД, провести конкурс, дождаться перевозчика, который согласится взять малорентабельный маршрут с небольшим количеством пассажиров и по плохой дороге. И только после этого вопрос можно будет считать закрытым.

Станислав Сергеев, «Номер один».
Теги
транспорт

Все новости

Улан-удэнцы становятся жертвами неправильных домашних обрядов
19.03.2022 в 09:43
Жители Окинского района ждут маршрутку 13 лет
19.03.2022 в 09:00
В Бурятии браконьер, нападавший на лесного инспектора, получил реальный срок
19.03.2022 в 08:44
В Улан-Удэ у школьников и детсадовцев появились одинаковые симптомы после обработки помещений «ДезХлором»
19.03.2022 в 08:00
В Бурятии высотное строительство оказалось под угрозой из-за санкций
19.03.2022 в 07:00
В Улан-Удэ презентовали вокально-хоровой сборник Юрия Ирдынеева
18.03.2022 в 19:42
В Улан-Удэ ищут очевидцев тройного ДТП
18.03.2022 в 18:42
Тайланд отменил ПЦР-тест при въезде
18.03.2022 в 18:23
Сержанта танковой бригады из Улан-Удэ наградили Орденом Мужества посмертно
18.03.2022 в 17:56
В Улан-Удэ грунтовые воды подпортили недавно заасфальтированный двор
18.03.2022 в 17:50
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
Улан-удэнцы становятся жертвами неправильных домашних обрядов
Ламы и шаманы предостерегают от опасности
19.03.2022 в 09:43
В Улан-Удэ у школьников и детсадовцев появились одинаковые симптомы после обработки помещений «ДезХлором»
Однако по мнению специалистов Роспотребнадзора, средство безопасно для использования
19.03.2022 в 08:00
В Бурятии высотное строительство оказалось под угрозой из-за санкций
В регионе может стать больше пятиэтажек
19.03.2022 в 07:00
Тайланд отменил ПЦР-тест при въезде
с 1 апреля карантин для туристов также будет сокращен

18.03.2022 в 18:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru