Жители Окинского района ждут маршрутку 13 лет
Неразумный срок
Решение районного суда по делу об окинских маршрутках состоялось 21 ноября 2008 года. Фемида тогда пошла навстречу прокурору, требовавшему заставить местные власти создать условия для предоставления транспортных услуг населению. А также «организовать транспортное обслуживание населения между поселениями в границах муниципального района с периодичностью по графику, разработанному в соответствии с потребностями населения… но не реже двух раз в календарную неделю». Что немаловажно – прокурор требовал сделать все это «в разумный срок».
В итоге суд обязал районную администрацию организовать транспортное обслуживание между районным центром - селом Орлик - и поселениями района, в том числе Хужир, Саяны, Сорок.
Но что-то пошло не так. «Разумные» сроки превратились в неразумные. А исполнение решения суда постоянно откладывалось. Так, 23 июля прошлого года районным властям установили новый срок - 31 декабря 2021 года. Однако за несколько дней до его окончания – 27 декабря – муниципалы снова пришли в суд просить об очередном переносе. На этот раз до конца 2025 года.
Терпение лопнуло
«В настоящее время транспортным обслуживанием обеспечено четыре населенных пункта из 15: село Орлик, улус Сорок, улус Хурга, поселок Боксон, расположенные вдоль автомобильной дороги регионального значения «Монды - Орлик», - признавались в суде представители районной администрации. - Организация транспортного обслуживания между районным центром села Орлик и поселениями села Саяны, села Хужир невозможна в связи с тем, что автомобильная дорога общего пользования местного значения муниципального образования «Окинский район» соответствует V категории дорог, что не отвечает требованиям транспортной перевозки пассажиров».
Но, видимо, терпению судей пришел конец, и на этот раз местным властям отказали в отсрочке. Тем не менее история на этом не закончилась.
Не хватило доказательств
Жалобу в Верховный суд Бурятии подал глава Окинского района. На этот раз аппетиты местных чиновников стали скромнее: отсрочку они просили лишь до 1 сентября 2022 года, поскольку «в связи с изменением законодательства отпала необходимость перевода дороги «Орлик – Саяны – Хужир» из V категории в IV».
То есть делать ПСД и ждать милости от вышестоящих бюджетов больше не надо. Но оформлять дорогу в собственность все же нужно. А это, как выразился глава района в своей жалобе, «обременительно для бюджета района». То есть на поиск денег и утрясание всех формальностей нужно время.
«Кроме того, права граждан в части организации пассажирских перевозок не нарушаются, поскольку у них имеется возможность бесплатно пользоваться муниципальным транспортом, на котором два раза в неделю главы сельских поселений приезжают на совещания из села Хужир и села Саяны»- писал глава района.
Впрочем, прокурор с этими доводами не согласился. Он пояснил суду, что те самые изменения в законодательстве, которые отменили необходимость реконструкции дороги, произошли еще 1 января 2021 года, то есть больше года назад. И за это время, как и за предыдущие 12 лет, не сделано ничего.
К похожему выводу пришли и судьи Верховного суда.
«Заявитель, обратившийся в суд с требованием о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения решения суда, обязан обосновать требование, представить доказательства о наличии обстоятельств, объективно препятствующих исполнению решения, а также возможности в результате предоставления отсрочки исполнить судебное постановление. Таких доказательств заявителем представлено суду не было»- говорится в решении Верховного суда.
Нехватка денег тоже не причина для того, чтобы игнорировать исполнение судебного акта столь долгое время. Особенно когда нарушаются права «неопределенного круга лиц».
В итоге «верхушка» отказала главе района – никакой отсрочки не будет. А это значит, что маршрутки должны поехать по району уже завтра.
На практике такого, конечно, не случится. Ведь глава района прав – за пару дней этот вопрос не решить. Помимо оформления дороги, нужно утрясти все формальности с ГИБДД, провести конкурс, дождаться перевозчика, который согласится взять малорентабельный маршрут с небольшим количеством пассажиров и по плохой дороге. И только после этого вопрос можно будет считать закрытым.
Станислав Сергеев, «Номер один».