Бурятия ожидает «чуда в конюшне»

«При участии министерства сельского хозяйства РФ подготовлен и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по созданию совместного акционерного общества с участием АО «Росипподромы» и Республики Бурятия, в рамках которого будет разработан проект концепции развития ипподрома города Улан-Удэ» - сообщил «Номер один» Алексей Саутин, заместитель генерального директора АО «Российские ипподромы» по имущественным вопросам и работе с регионами.

«Проведена независимая оценка вносимого в уставный капитал совместного АО имущественного комплекса ипподрома в городе Улан-Удэ. Осуществляется подготовка предпроектного обследования существующих конструкций и объектов имущественного комплекса. Правительством Республики Бурятия в настоящее время прорабатывается вопрос о финансировании предпроектных работ, привлечении внебюджетных инвестиций, об использовании собственных средств арендатора – ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений» - пояснил также Алексей Саутин.

В условиях кризиса, грянувшего после старта спецоперации армии России на Украине и введения Западом масштабных антироссийских санкций, наша республика намерена реализовать крупный проект, который не удавалось продвинуть даже в более стабильное время.Речь идет о республиканском ипподроме, построенном в 1960-е годы прошлого века. Ипподром находится в городе Улан-Удэ и в свое время составлял единый комплекс с прочим имуществом существовавшей государственной заводской конюшни «Бурятская». Потом его вместе с другими 26 государственными конюшнями разных регионов РФ передали в уставный капитал федерального АО «Российские ипподромы».Мы прошлись по ипподрому. Сегодня вид у него печальнейший. Прямо на федеральном имуществе намалеваны граффити. Обшарпанные и засыпанные снегом трибуны, «убитые» беговые дорожки, где должны скакать лошади. Здесь же старые кирпичные конюшни и другие сооружения. Близ полуразрушенного входа в одно из зданий – рулоны сена для лошадей, укрытые снежными «шапками». На ипподроме теплится небольшая жизнь: стоят большегрузы, ходят люди.В загоне под открытым небом две лошади, которых, видимо, выпустили размяться и подышать свежим воздухом.За порядком здесь присматривают – есть даже шлагбаум, сторожка.Проходя перед трибунами некогда известного объекта, слышишь только хруст льда под ногами, крики ворон и шум от транзитных машин, проезжающих мимо по трассе. Только один раз по окрестностям разнеслось ржание лошади. Если реконструкцию ипподрома делать на совесть, то работы здесь, честно говоря, вагон и маленькая тележка.25 февраля 2022 года исполнился год с того момента, как единственный в республике крупный объект для проведения конных мероприятий сдали в аренду. Договор тогда был заключен между АО «Российские ипподромы», собственником ипподрома, и государственным автономным учреждение Республики Бурятия «Дирекция спортивных сооружений».Срок договора не очень большой - рассчитан всего на два года 11 месяцев.Дирекция полностью содержит ипподром за свой счет. Сотрудники приняты с сохранением условий по оплате труда, как в АО «Российские ипподромы», пояснили «Номер один» в министерстве спорта Бурятии.Фактически расходы на содержание спортивного объекта составили в 2021 году 1,8 млн рублей. При этом доходной части от эксплуатации ипподрома не хватает для покрытия всех расходов.На конец 2021 года отклонение составило 1,116 млн рублей, отметили в министерстве.Главный ипподромный вопрос «что делать дальше?» решается с привлечением федеральных структур, ибо без них никак.Насколько удалось узнать «Номер один», процесс активно развивается. Примерно в первом полугодии нынешнего года предполагается уже прийти к созданию упомянутого совместного предприятия (СП).Схема ожидается такая: «Росипподромы» вносят в уставный капитал СП имущественный комплекс республиканского ипподрома, а Бурятия – финансовые средства, необходимые для продолжения реконструкции.В последнее время появились слухи, что республиканское правительство вдруг засомневалось в целесообразности вхождения региона в СП. Неужели ремонт важного конного объекта вновь оказался под вопросом? Однако из правительства заверили, что все идет по плану.По имеющейся дорожной карте подписание акционерного соглашения, создание акционерного общества намечено на апрель-июнь 2022 года, - заверил «Номер один» источник в правительстве республики.51% акций грядущего АО власти Бурятии хотели бы оставить за республикой. 49%, соответственно, могли бы получить «Российские ипподромы». Но не совсем понятно, сможет ли бурятская сторона настоять на таком соотношении.Пока до конца неясно, какова концепция развития ипподрома и во сколько обойдется его реконструкция. Особенно учитывая постоянно растущие цены на стройматериалы.Как будут соотноситься между собой расходы на реконструкцию объекта, которые внесет в «уставняк» республика, и стоимость ипподрома, внесенная «Российскими ипподромами»? Удастся ли соблюсти пропорцию 51:49?Насколько известно «Номер один», ипподром оценен примерно в 100 млн рублей, и ранее «Российские ипподромы» возражали, чтобы указанная пропорция менялась, выступали за то, чтобы 51% и 49% незыблемо закрепили в акционерном соглашении.Бурятия, со своей стороны, ратовала за то, чтобы пропорции могли меняться. Предположим, в момент создания совместного предприятия на условно 100-миллионное имущество «Российских ипподромов» Бурятия вносит свои 100 млн рублей «с хвостиком». Получается 49% и 51%.А если потребуются новые финансовые вливания и республика внесет в уставный капитал дополнительные миллионы рублей (под это пройдет дополнительный выпуск акций, допэмиссия)? Значит, доля Бурятии в предприятии должна увеличиваться, а «Российских ипподромов» снижаться – таков резонный взгляд республики.Все эти моменты планируется очень тщательно проработать.Ипподром важен не только для массовых мероприятий, развития конного спорта, но и для сельского хозяйства. Как отметили в бурятском минсельхозе, если ипподром реконструируют, он станет одной из опорных точек для развития племенного коневодства.Напомним, первая попытка реконструкции сделана более десяти лет назад, но обросла скандалами и провалилась. Теперь проектно-сметную документацию необходимо корректировать. В прошлом году стоимость ее обновления оценивалась в 20 млн рублей.Было время, когда на этом объекте проводили республиканский Сурхарбан, но потом народный праздник перенесли в другое место. Сейчас там на условиях субаренды свое дело ведет малый бизнес. Можно покататься на лошади, сфотографироваться с ней. Доступны услуги конюшни, денника для лошади (стойло) и т. д.Из Москвы сказали, что решение вопроса по реконструкции ипподрома, ход исполнения дорожной карты - на контроле минсельхоза РФ и главы Бурятии.Реконструкция, ранее закончившаяся пшиком, шла в рамках празднования 350-летия присоединения Бурятии к России и оценивалась почти в полмиллиарда рублей. Планировалось построить около 30 объектов. Среди них выставочный павильон, футбольное поле, парковка и детская площадка. В прошлые годы «Номер один» писал о том, каким должен был стать этот спортивный объект. Его думали превратить в круглогодичный центр семейного отдыха.В приоритетном порядке планировалось построить трибуны: одну закрытую (на 1000 мест) и две - под козырьками, а также выставочный комплекс, ограждения, хотели отремонтировать конюшни и т. д.Намечалась установка современной мультимедиа-системы для скачек с электронной фиксацией. На одни только дорожки с искусственным покрытием заложили 70 млн рублей. Каждая дорожка предназначалась для различных занятий: скаковая, рысистая и рабочая. Реализуйся тот проект, и город Улан-Удэ получил бы лучший ипподром в Сибири и на Дальнем Востоке.Какие средства будут заложены на реконструкцию, пока никто не знает. Будем надеяться, что хотя бы сейчас дело доведут до конца, невзирая на невиданные по своему разнообразию санкции, введенные в отношении РФ. «Надежда, - как гласит поговорка, - умирает последней». Надежда на «чудо в конюшне» не исключение.Петр Санжиев, «Номер один».