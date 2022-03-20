Бурятия ожидает «чуда в конюшне»
Обветшалое брежневское наследие
Речь идет о республиканском ипподроме, построенном в 1960-е годы прошлого века. Ипподром находится в городе Улан-Удэ и в свое время составлял единый комплекс с прочим имуществом существовавшей государственной заводской конюшни «Бурятская». Потом его вместе с другими 26 государственными конюшнями разных регионов РФ передали в уставный капитал федерального АО «Российские ипподромы».
Мы прошлись по ипподрому. Сегодня вид у него печальнейший. Прямо на федеральном имуществе намалеваны граффити. Обшарпанные и засыпанные снегом трибуны, «убитые» беговые дорожки, где должны скакать лошади. Здесь же старые кирпичные конюшни и другие сооружения. Близ полуразрушенного входа в одно из зданий – рулоны сена для лошадей, укрытые снежными «шапками». На ипподроме теплится небольшая жизнь: стоят большегрузы, ходят люди.
В загоне под открытым небом две лошади, которых, видимо, выпустили размяться и подышать свежим воздухом.
За порядком здесь присматривают – есть даже шлагбаум, сторожка.
Проходя перед трибунами некогда известного объекта, слышишь только хруст льда под ногами, крики ворон и шум от транзитных машин, проезжающих мимо по трассе. Только один раз по окрестностям разнеслось ржание лошади. Если реконструкцию ипподрома делать на совесть, то работы здесь, честно говоря, вагон и маленькая тележка.
Ипподром дает убытки
25 февраля 2022 года исполнился год с того момента, как единственный в республике крупный объект для проведения конных мероприятий сдали в аренду. Договор тогда был заключен между АО «Российские ипподромы», собственником ипподрома, и государственным автономным учреждение Республики Бурятия «Дирекция спортивных сооружений».
Срок договора не очень большой - рассчитан всего на два года 11 месяцев.
Дирекция полностью содержит ипподром за свой счет. Сотрудники приняты с сохранением условий по оплате труда, как в АО «Российские ипподромы», пояснили «Номер один» в министерстве спорта Бурятии.
Фактически расходы на содержание спортивного объекта составили в 2021 году 1,8 млн рублей. При этом доходной части от эксплуатации ипподрома не хватает для покрытия всех расходов.
На конец 2021 года отклонение составило 1,116 млн рублей, отметили в министерстве.
Ход конем: Бурятия хочет контролировать
Главный ипподромный вопрос «что делать дальше?» решается с привлечением федеральных структур, ибо без них никак.
«При участии министерства сельского хозяйства РФ подготовлен и утвержден план мероприятий (дорожная карта) по созданию совместного акционерного общества с участием АО «Росипподромы» и Республики Бурятия, в рамках которого будет разработан проект концепции развития ипподрома города Улан-Удэ»- сообщил «Номер один» Алексей Саутин, заместитель генерального директора АО «Российские ипподромы» по имущественным вопросам и работе с регионами.
Насколько удалось узнать «Номер один», процесс активно развивается. Примерно в первом полугодии нынешнего года предполагается уже прийти к созданию упомянутого совместного предприятия (СП).
Схема ожидается такая: «Росипподромы» вносят в уставный капитал СП имущественный комплекс республиканского ипподрома, а Бурятия – финансовые средства, необходимые для продолжения реконструкции.
В последнее время появились слухи, что республиканское правительство вдруг засомневалось в целесообразности вхождения региона в СП. Неужели ремонт важного конного объекта вновь оказался под вопросом? Однако из правительства заверили, что все идет по плану.
По имеющейся дорожной карте подписание акционерного соглашения, создание акционерного общества намечено на апрель-июнь 2022 года, - заверил «Номер один» источник в правительстве республики.
51% акций грядущего АО власти Бурятии хотели бы оставить за республикой. 49%, соответственно, могли бы получить «Российские ипподромы». Но не совсем понятно, сможет ли бурятская сторона настоять на таком соотношении.
Пока до конца неясно, какова концепция развития ипподрома и во сколько обойдется его реконструкция. Особенно учитывая постоянно растущие цены на стройматериалы.
Как будут соотноситься между собой расходы на реконструкцию объекта, которые внесет в «уставняк» республика, и стоимость ипподрома, внесенная «Российскими ипподромами»? Удастся ли соблюсти пропорцию 51:49?
«Проведена независимая оценка вносимого в уставный капитал совместного АО имущественного комплекса ипподрома в городе Улан-Удэ. Осуществляется подготовка предпроектного обследования существующих конструкций и объектов имущественного комплекса. Правительством Республики Бурятия в настоящее время прорабатывается вопрос о финансировании предпроектных работ, привлечении внебюджетных инвестиций, об использовании собственных средств арендатора – ГАУ РБ «Дирекция спортивных сооружений»- пояснил также Алексей Саутин.
Насколько известно «Номер один», ипподром оценен примерно в 100 млн рублей, и ранее «Российские ипподромы» возражали, чтобы указанная пропорция менялась, выступали за то, чтобы 51% и 49% незыблемо закрепили в акционерном соглашении.
Бурятия, со своей стороны, ратовала за то, чтобы пропорции могли меняться. Предположим, в момент создания совместного предприятия на условно 100-миллионное имущество «Российских ипподромов» Бурятия вносит свои 100 млн рублей «с хвостиком». Получается 49% и 51%.
А если потребуются новые финансовые вливания и республика внесет в уставный капитал дополнительные миллионы рублей (под это пройдет дополнительный выпуск акций, допэмиссия)? Значит, доля Бурятии в предприятии должна увеличиваться, а «Российских ипподромов» снижаться – таков резонный взгляд республики.
Все эти моменты планируется очень тщательно проработать.
«Надежда умирает последней»
Ипподром важен не только для массовых мероприятий, развития конного спорта, но и для сельского хозяйства. Как отметили в бурятском минсельхозе, если ипподром реконструируют, он станет одной из опорных точек для развития племенного коневодства.
Напомним, первая попытка реконструкции сделана более десяти лет назад, но обросла скандалами и провалилась. Теперь проектно-сметную документацию необходимо корректировать. В прошлом году стоимость ее обновления оценивалась в 20 млн рублей.
Было время, когда на этом объекте проводили республиканский Сурхарбан, но потом народный праздник перенесли в другое место. Сейчас там на условиях субаренды свое дело ведет малый бизнес. Можно покататься на лошади, сфотографироваться с ней. Доступны услуги конюшни, денника для лошади (стойло) и т. д.
Из Москвы сказали, что решение вопроса по реконструкции ипподрома, ход исполнения дорожной карты - на контроле минсельхоза РФ и главы Бурятии.
Реконструкция, ранее закончившаяся пшиком, шла в рамках празднования 350-летия присоединения Бурятии к России и оценивалась почти в полмиллиарда рублей. Планировалось построить около 30 объектов. Среди них выставочный павильон, футбольное поле, парковка и детская площадка. В прошлые годы «Номер один» писал о том, каким должен был стать этот спортивный объект. Его думали превратить в круглогодичный центр семейного отдыха.
В приоритетном порядке планировалось построить трибуны: одну закрытую (на 1000 мест) и две - под козырьками, а также выставочный комплекс, ограждения, хотели отремонтировать конюшни и т. д.
Намечалась установка современной мультимедиа-системы для скачек с электронной фиксацией. На одни только дорожки с искусственным покрытием заложили 70 млн рублей. Каждая дорожка предназначалась для различных занятий: скаковая, рысистая и рабочая. Реализуйся тот проект, и город Улан-Удэ получил бы лучший ипподром в Сибири и на Дальнем Востоке.
Какие средства будут заложены на реконструкцию, пока никто не знает. Будем надеяться, что хотя бы сейчас дело доведут до конца, невзирая на невиданные по своему разнообразию санкции, введенные в отношении РФ. «Надежда, - как гласит поговорка, - умирает последней». Надежда на «чудо в конюшне» не исключение.
Петр Санжиев, «Номер один».