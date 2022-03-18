В Бурятии дочка обокрала папу на 315 тыс рублей

В Бурятии в отдел полиции «Хоринский» поступило заявление от 66-летнего местного жителя о краже денежных средств с банковских счетов. Сумма похищенных денег составила 315,5 тыс рублей, сообщили в республиканском МВД.Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они установили причастность к содеянному 41-летней дочери пенсионера, у которой он, приехав из села в Еравнинском районе, гостил с ноября 2021 года.Зная пароль от банковской карты, женщина в течение месяца обналичивала в местном отделении банка и тратила его пенсионные накопления. Ею похищено 208,5 тыс рублей. Когда средства закончились, она стала переводить на пенсионный счет деньги с банковского вклада пожилого мужчины, также оплачивая покупки. За полторы недели ею потрачено еще 107 тыс рублей.Карту подозреваемая незаметно брала из сумки пенсионера и после всех расходов в тот же день также незаметно клала обратно. Сбережениями родственника она гасила долги в магазинах, покупала продукты питания, вещи, мебель. Когда пожилой человек догадался о противоправных действиях и с вопросом обратился к дочери (смс-информирование об операциях со счетами у него отсутствовало), свою причастность злоумышленница отрицала.Отметим, ранее к уголовной ответственности она не привлекалась и признала свою вину в содеянном. Замужем, имеет двух детей. Нигде не работает. Свой поступок гражданка объяснила отсутствием помощи со стороны пожилого мужчины.Возбуждены уголовные дела, следствие продолжается.Фото: pixabay.com