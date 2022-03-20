Общество 20.03.2022 в 09:00

Отремонтированная за 127 млн котельная в Улан-Удэ не согревает жителей

А из кранов с горячей водой бежит холодная или еле теплая
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Текст: Лариса Ситник
Отремонтированная за 127 млн котельная в Улан-Удэ не согревает жителей
В 2021 году в поселке Звездный капитально отремонтировали местную котельную. На ремонт потратили 127,3 млн рублей. Но жители изменений не заметили – нынешней зимой люди вновь замерзали. Нет у них и горячей воды – из кранов с горячей водой бежит холодная или еле теплая.

Оптимизация до добра не довела

Зимой 2019 года, когда в городе стояли 30-градусные  морозы, на котельной поселка Звездный  вышли из строя подшипники на дымососе, затем повреждения получила форсунка, отопительное предприятие было на грани остановки. В итоге упала температура в квартирах военного гарнизона. В 2020 году котельная Звездного вошла в программу модернизации.

В 2021 году на объекте прошла масштабная реконструкция – все котлы перевели с парового режима на водогрейный, ушли от разогрева топлива паром и сжигания мазута, установили более энергоэффективное оборудование взамен морально устаревшего и т. д. Кроме того,  установили индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения в более чем 20 домах.

«Результат мы видим - надежная, постоянная, качественная подача теплоносителя на микрорайон и жилые дома. Полностью модернизирована котельная. Новая технология позволяет уменьшить количество выбросов вредных веществ на 20%, ну и, конечно, здесь идет экономия топлива»

-  отмечали на открытии котельной.

Ремонтом занималась компания «Авантаж», общая сумма вложений составила 127,3 млн рублей.

«Установлено четыре емкости общей кубатурой 700 тонн, в емкостях применены новые технологии военно-промышленного комплекса,  позволяющие оптимизировать затраты, в частности,  выбросы в атмосферу вредных веществ до 30%. В работе два котла, сейчас работает 15 мегаватт, черного дыма мы не видим, как будто  газовая котельная»

- подчеркивал экологичность новой котельной начальник филиала ЦЖКУ минобороны России Алексей Хрипко.

Систему открытого разбора в поселке перевели на закрытую: если раньше жители горячую воду получали путем разбора сетевой воды,  не  приспособленной для горячего водоснабжения, то сейчас в каждом доме обустроены индивидуальные тепловые пункты.

Однако жители Звездного модернизацию не оценили. 

«Воды горячей не было три месяца, но перерасчета мы не увидели. По отоплению – на верхних этажах еле «живые» трубы, а у нас холодные. Чтобы вода побежала горячая, нужно спускать ее полчаса или больше, только потом бежит теплая»

- рассказывает местная жительница.

Таких недовольных в военном городке  десятки. Люди говорят, что меняются управляющие компании,  начальники, но проблема остается.

«У меня зимой в квартире - +14, +15. Я писала жалобы, говорила, и все бесполезно, никакого движения. Мерзнем десять лет, наши батареи прогреваются совсем немного»

- подтверждает еще одна жительница Звездного.

Начальник жилищно-коммунальной службы  Сергей Нефедов говорит, что в квартирах холодно из-за «забитой» системы отопления. 

«Стоякам чугунным - 40 лет, отводы ломаются, там латать нечего. Мы снимали в городке один радиатор, так туда даже карандаш не пролазит, настолько все забито. Домам нужен капитальный ремонт, системы отопления нужно полностью менять»

- вынес вердикт Сергей Нефедов.

Однако провести капремонт в военном городке непросто – дома находятся в собственности минобороны,  которое не перечисляет полученные деньги за капремонт в Фонд капитального ремонта.

Между тем в городке вновь меняется «управляшка» - на смену действующей ЦЖКУ приходит компания из Гусиноозерска.

Жители Соснового Бора также жаловались на низкую температуру в домах, горожане сообщают, что в их жилище более-менее тепло только   когда на улице повышается температура. Стоит ударить морозам - и в квартирах не выключают обогреватели.

Вопрос о холоде в домах Соснового Бора обсуждали в горсовете Улан-Удэ. В октябре 2021 года депутат Анатолий Перепелица рассказал, что в двух восьмиэтажных домах в Сосновом Бору много лет вода не поднимается наверх. «Обращения были, но ничего не меняется», - говорил тогда он.

Его слова о том, что ситуация из года в год остается прежней, подтверждали и другие жители микрорайона.

В ходе проверки, организованной мэрией Улан-Удэ, выяснилось, что в отопительный сезон 2021 - 2022 года военный городок практически не был готов к зиме. Сейчас котельная Соснового Бора на капитальном ремонте, работы еще не завершены. За весь отопительный период  зарегистрировано восемь аварийных ситуаций.

Держится на честном слове

В военном городке поселка Дивизионный ситуация немного лучше, там жалобы на холод в квартирах в этом сезоне поступали единичные. На местной котельной говорят, что жалобы обычно бывают в начале отопительного сезона при запуске системы. 

«Всегда есть проблемы в начале отопительного сезона, в течение месяца-полутора система регулируется. В этом году в нормальный режим вошли за две недели»

- сказал старший смены на котельной военного городка. 

Серьезные опасения вызывает состояние и одной из пятиэтажек, а именно дома №770. 

«В 2010 году, когда была у нас управляющая компания «Славянка», наш дом считался аварийным, то есть на бумагах официально  написано, что «дом аварийный», а потом при переводе данных в цифровой вид в 2013 году внезапно аварийным он быть перестал»

- говорит Ольга Дутова, проживающая в этом доме.

В квартирах и подъездах этого дома – огромные трещины. После землетрясений ситуация в доме ухудшается.

Жители обращались во множество инстанций. Начинали с заявлений в местные ведомства, а закончили обращениями к министру обороны и президенту России, но результата так и нет. 

Сейчас ситуацию на контроль взял ОНФ, общественники изучат все имеющиеся документы и, исходя из всех фактов, предпримут необходимые действия по признанию дома аварийным.

Лариса Ситник, «Номер один». 
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