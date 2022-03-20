Отремонтированная за 127 млн котельная в Улан-Удэ не согревает жителей

«Результат мы видим - надежная, постоянная, качественная подача теплоносителя на микрорайон и жилые дома. Полностью модернизирована котельная. Новая технология позволяет уменьшить количество выбросов вредных веществ на 20%, ну и, конечно, здесь идет экономия топлива» - отмечали на открытии котельной.

«Установлено четыре емкости общей кубатурой 700 тонн, в емкостях применены новые технологии военно-промышленного комплекса, позволяющие оптимизировать затраты, в частности, выбросы в атмосферу вредных веществ до 30%. В работе два котла, сейчас работает 15 мегаватт, черного дыма мы не видим, как будто газовая котельная» - подчеркивал экологичность новой котельной начальник филиала ЦЖКУ минобороны России Алексей Хрипко.

«Воды горячей не было три месяца, но перерасчета мы не увидели. По отоплению – на верхних этажах еле «живые» трубы, а у нас холодные. Чтобы вода побежала горячая, нужно спускать ее полчаса или больше, только потом бежит теплая» - рассказывает местная жительница.

«У меня зимой в квартире - +14, +15. Я писала жалобы, говорила, и все бесполезно, никакого движения. Мерзнем десять лет, наши батареи прогреваются совсем немного» - подтверждает еще одна жительница Звездного.

«Стоякам чугунным - 40 лет, отводы ломаются, там латать нечего. Мы снимали в городке один радиатор, так туда даже карандаш не пролазит, настолько все забито. Домам нужен капитальный ремонт, системы отопления нужно полностью менять» - вынес вердикт Сергей Нефедов.

«Всегда есть проблемы в начале отопительного сезона, в течение месяца-полутора система регулируется. В этом году в нормальный режим вошли за две недели» - сказал старший смены на котельной военного городка.

«В 2010 году, когда была у нас управляющая компания «Славянка», наш дом считался аварийным, то есть на бумагах официально написано, что «дом аварийный», а потом при переводе данных в цифровой вид в 2013 году внезапно аварийным он быть перестал» - говорит Ольга Дутова, проживающая в этом доме.

В 2021 году в поселке Звездный капитально отремонтировали местную котельную. На ремонт потратили 127,3 млн рублей. Но жители изменений не заметили – нынешней зимой люди вновь замерзали. Нет у них и горячей воды – из кранов с горячей водой бежит холодная или еле теплая.Зимой 2019 года, когда в городе стояли 30-градусные морозы, на котельной поселка Звездный вышли из строя подшипники на дымососе, затем повреждения получила форсунка, отопительное предприятие было на грани остановки. В итоге упала температура в квартирах военного гарнизона. В 2020 году котельная Звездного вошла в программу модернизации.В 2021 году на объекте прошла масштабная реконструкция – все котлы перевели с парового режима на водогрейный, ушли от разогрева топлива паром и сжигания мазута, установили более энергоэффективное оборудование взамен морально устаревшего и т. д. Кроме того, установили индивидуальные тепловые пункты горячего водоснабжения в более чем 20 домах.Ремонтом занималась компания «Авантаж», общая сумма вложений составила 127,3 млн рублей.Систему открытого разбора в поселке перевели на закрытую: если раньше жители горячую воду получали путем разбора сетевой воды, не приспособленной для горячего водоснабжения, то сейчас в каждом доме обустроены индивидуальные тепловые пункты.Однако жители Звездного модернизацию не оценили.Таких недовольных в военном городке десятки. Люди говорят, что меняются управляющие компании, начальники, но проблема остается.Начальник жилищно-коммунальной службы Сергей Нефедов говорит, что в квартирах холодно из-за «забитой» системы отопления.Однако провести капремонт в военном городке непросто – дома находятся в собственности минобороны, которое не перечисляет полученные деньги за капремонт в Фонд капитального ремонта.Между тем в городке вновь меняется «управляшка» - на смену действующей ЦЖКУ приходит компания из Гусиноозерска.Жители Соснового Бора также жаловались на низкую температуру в домах, горожане сообщают, что в их жилище более-менее тепло только когда на улице повышается температура. Стоит ударить морозам - и в квартирах не выключают обогреватели.Вопрос о холоде в домах Соснового Бора обсуждали в горсовете Улан-Удэ. В октябре 2021 года депутат Анатолий Перепелица рассказал, что в двух восьмиэтажных домах в Сосновом Бору много лет вода не поднимается наверх. «Обращения были, но ничего не меняется», - говорил тогда он.Его слова о том, что ситуация из года в год остается прежней, подтверждали и другие жители микрорайона.В ходе проверки, организованной мэрией Улан-Удэ, выяснилось, что в отопительный сезон 2021 - 2022 года военный городок практически не был готов к зиме. Сейчас котельная Соснового Бора на капитальном ремонте, работы еще не завершены. За весь отопительный период зарегистрировано восемь аварийных ситуаций.В военном городке поселка Дивизионный ситуация немного лучше, там жалобы на холод в квартирах в этом сезоне поступали единичные. На местной котельной говорят, что жалобы обычно бывают в начале отопительного сезона при запуске системы.Серьезные опасения вызывает состояние и одной из пятиэтажек, а именно дома №770.В квартирах и подъездах этого дома – огромные трещины. После землетрясений ситуация в доме ухудшается.Жители обращались во множество инстанций. Начинали с заявлений в местные ведомства, а закончили обращениями к министру обороны и президенту России, но результата так и нет.Сейчас ситуацию на контроль взял ОНФ, общественники изучат все имеющиеся документы и, исходя из всех фактов, предпримут необходимые действия по признанию дома аварийным.Лариса Ситник, «Номер один».