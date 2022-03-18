Улан-Удэ потратит более 7,5 млн рублей на кошение травы

В Улан-Удэ завершены торги по определению подрядчиков, которые этим летом будут косить траву на городских улицах. Как сообщили в мэрии, всего на эти цели выделено более 7,5 млн рублей.Так, в Советском районе на кошение травы потратят более 2 млн рублей. В Октябрьском районе - более 3 млн рублей. В Железнодорожном районе - более 2,5 млн рублей.Сейчас по всем проведенным аукционам идет процедура заключения контрактов.«Кошение травы планируется в течение всего лета. В зависимости от погодных условий – дождей или засухи – будет изменяться кратность покосов», - сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ