Общество 18.03.2022 в 12:04
Улан-Удэ потратит более 7,5 млн рублей на кошение травы
Подрядчики на эти работы уже определены
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершены торги по определению подрядчиков, которые этим летом будут косить траву на городских улицах. Как сообщили в мэрии, всего на эти цели выделено более 7,5 млн рублей.
Так, в Советском районе на кошение травы потратят более 2 млн рублей. В Октябрьском районе - более 3 млн рублей. В Железнодорожном районе - более 2,5 млн рублей.
Сейчас по всем проведенным аукционам идет процедура заключения контрактов.
«Кошение травы планируется в течение всего лета. В зависимости от погодных условий – дождей или засухи – будет изменяться кратность покосов», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Так, в Советском районе на кошение травы потратят более 2 млн рублей. В Октябрьском районе - более 3 млн рублей. В Железнодорожном районе - более 2,5 млн рублей.
Сейчас по всем проведенным аукционам идет процедура заключения контрактов.
«Кошение травы планируется в течение всего лета. В зависимости от погодных условий – дождей или засухи – будет изменяться кратность покосов», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Тегитрава