В Бурятии пока не планируют отменять масочный режим

На фоне снижения заболеваемости коронавирусом в стране, а также более легким течением штамма «омикрон» в ряде регионов России начали отменять масочный режим. Так, он уже не действует в Чечне, Москве, Кемеровской и Тамбовской областях и ряде других регионов.Власти Бурятии отменять последнее из антиковидных ограничений пока не спешат.«В марте этого года в республике отмечается снижение уровня заболеваемости COVID-19, но риски инфицирования еще высоки. Поэтому в республике масочный режим в местах массового пребывания людей сохраняется, а также обязательным остается проведение дезинфекционного режима в организациях и предприятиях», - прокомментировали ситуацию паблику «Кяхта-инфо.24/7» в республиканском Роспотребнадзоре.Фото: «Номер один»