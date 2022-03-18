Общество 18.03.2022 в 13:43

В Бурятии суд разберет дело трех участников таежного смертельного самосуда

Сборщики кедровых орехов насмерть забили пьяницу и дебошира из своей бригады

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Текст: Номер один
В Бурятии суд разберет дело трех участников таежного смертельного самосуда
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин в возрасте от 35 до 38 лет, обвиняемых в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем смерть потерпевшего». Сборщики кедровых шишек насмерть забили нарушителя трудовой дисциплины, сообщили  в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, один из обвиняемых в лесном массиве вблизи села Малая Кудара Кяхтинского района занимался заготовкой кедровых шишек. В тайге он обустроил лагерь, затем нанял и привез туда работников, среди которых находились два брата из Улан-Удэ. В начале февраля 2021 года мужчина, находясь в Кяхте, узнал, что братья поле употребления алкогольных напитков избили других работников в лагере, после чего пытались угнать трактор, на котором собирались ехать в ближайшую деревню за спиртным.

Мужчина на своем автомобиле выехал в тайгу и к вечеру добрался до табора. Два брата, учинившие беспорядки, спали в палатке. Обвиняемый стал поочередно избивать их. К нему присоединились еще два работника. Втроем они жестоко избили одного из мужчин, которому нанесли множество ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. От полученных повреждений потерпевший на следующий день скончался на месте происшествия.

Другие работники закопали его тело с личными вещами в лесу, после чего под воздействием одного из обвиняемых заявили, что мужчина ушел из лагеря в неизвестном направлении и бесследно исчез. Брат потерпевшего, опасаясь расправы со стороны обвиняемых, также длительное время не рассказывал правды. Однако позже в ходе грамотно спланированного и проведенного допроса он раскрыл следователю полную картину происшествия и показал яму с телом своего родственника. Злоумышленники были изобличены и задержаны.

Помимо этого, по данным следствия, один из обвиняемых ранее при помощи мобильного телефона с подключенной услугой «мобильный банк» похитил с банковского счета знакомого 8 тыс рублей. Ему также предъявлено обвинение в совершении «краже, совершенной     с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину».
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: РАЛХ
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