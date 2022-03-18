В Бурятии стало больше овец

На 1 января 2022 года общее количество овец в фермерских хозяйствах Бурятии достигло 297,4 тысячи голов, что на 6,2% выше уровня прошлого года. Увеличивается поголовье овцематок-ярок. Сейчас их около 183 тысяч. Число овцематок выросло на 5 процентов с прошлого года. Это поголовье обеспечивает потенциал развития отрасли овцеводства в Бурятии, отмечают в республиканском Минсельхозе.Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, овцеводство Бурятии на 70% представлено чистопородными и помесными животными породы «Буубэй». Это бурятская аборигенная порода овец, характеризующаяся быстрым набором веса, а в холодное время года, когда кормовая база становится скудной, порода медленно расходует свои запасы. Мясо этих животных обладает высоким вкусовым качеством. Тип шерстного покрова грубошерстный. Эта порода приспособлена к круглогодичному содержанию на пастбище.В Бурятии профессиональным разведением овец занимается ООО «Шибертуй» Бичурского района. Хозяйство имеет статус племенного репродуктора по разведению овец породы «Буубэй», общее поголовье составляет 1800 голов, в том числе 1193 маток.В настоящее время готовятся документы для создания племенного завода по разведению породы «Буубэй» СПК «Ульдурга», где на 1 января этого года поголовье составило 3395 голов в том числе 1600 маток.- Основой породы «Буубэй» послужили аборигенные бурятские овцы, завезенные в 2008 году из Внутренней Монголии (КНР) в СПК «Баян-Гол» Хоринского района (523 матки и 27 баранов-производителей). После ввоза в республику овцы круглый год содержались на тебеневочных пастбищах, отбор и подбор осуществляли по следующим основным признакам: живая масса, масть, наличие жирного хвоста и типичность телосложения. Был создан массив овец, который послужил основой для породы. Овцы породы «Буубэй» хорошо зарекомендовали себя, они неприхотливы к условиям содержания и кормления. На сегодня селекция овец породы «Буубэй» должна быть направлена на уменьшение засаленности при сохранении приспособительных и адаптивных качеств, - сообщил начальник отдела животноводства Минсельхозпрода РБ Андрей Попов.Фото: «Номер один»