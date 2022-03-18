Общество 18.03.2022 в 16:21

В Наушках на границе с Монголией запущены «электронные ворота»

Система автоматизированного осмотра поездов ускорит проведение таможенного и пограничного контроля грузовых составов
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В Наушках на границе с Монголией запущены «электронные ворота»
Две новых автоматизированных системы коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ), разработанных с использованием технологии 3D сканирования, запущены в эксплуатацию на станции Наушки Восточно-Сибирской железной дороги.

Каждая система представляет собой «электронные ворота», через которые проходит грузовой состав. Изображения с установленных на них видеокамер автоматически передаются оператору коммерческого осмотра, который в режиме реального времени отслеживает правильность размещения и закрепления грузов, а также выявляет возможные технические неисправности подвижного состава.

За счет получения в режиме реального времени данных с систем АСКО ПВ значительно ускоряется процесс проведения таможенного и пограничного контроля грузовых составов.

Кроме этого, технология лазерного сканирования создает трехмерную модель вагона и его содержимого, что позволяет при прохождении следующих «электронных ворот» выявить смещение груза в пути следования, а также заблаговременно обнаружить другие неисправности, потенциально угрожающие безопасности движения. Помимо Наушек, аналогичные системы АСКО ПВ действуют на станциях Улан-Удэ и Иркутск-Сортировочный Восточно-Сибирской железной дороги, а также на ряде других крупных станций сети российских железных дорог.

Отметим, что установка новых систем АСКО ПВ является частью проекта комплексной модернизации пограничной станции Наушки (южная ветка Транссиба), которая включает в себя реконструкцию грузового двора с увеличением количества досмотровых мест, удлинение приемоотправочных путей, модернизацию системы освещения, а также обновление инфраструктуры для работы надзорных органов.

Фото: Бурятская таможня
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желдороги модернизация Наушки

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