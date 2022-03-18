Восемь человек пострадали в результате столкновения на Байкале джипа и катера

Восемь человек пострадали в Иркутской области в результате столкновения автомобиля Toyota Land Cruiser со стоящим на ледовой поверхности судном на воздушной подушке «Хивус-10». Внедорожник и судно сгорели, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Инцидент произошел 17 марта на льду пролива Малое море озера Байкал в районе островов Ольхон и Огой. В пути следования около 17:30 местного времени на ледовом покрытии озера Байкал катер столкнулся с автомобилем «Тойота». Пассажиры катера получили телесные повреждения различной степени тяжести.Предварительно установлено, что с использованием судна на воздушной подушке коммерческая организация с целью получения материальной выгоды оказывала туристические услуги в районе острова Ольхон, не имея лицензии на перевозку пассажиров.Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК России.Постановление о возбуждении уголовного дела проверено Байкало-Ангарским транспортным прокурором и признано законным и обоснованным.Кроме того в настоящее время в связи с произошедшим Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой проводится проверка.В результате столкновения произошло возгорание транспортных средств, которые полностью уничтожены огнём. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Фото: zapsib-sut.sledcom.ru