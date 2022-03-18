Общество 18.03.2022 в 17:17
Китай выступил против антироссийских санкций США
Как заявили в МИД КНР, Пекин занимает независимую позицию по Украине
Текст: Номер один
Китай выступает против антироссийских санкций Соединенных Штатов и будет неизменно занимать объективную и независимую позицию по украинской проблеме. Об этом заявил в официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает ТАСС.
«Мы выступаем против санкций и наша позиция вполне ясна, - подчеркнул он на брифинге. - По этому поводу в последнее время США выступили с многочисленными провокационными заявлениями, касающимися Китая. <…> Мы будем твердо защищать интересы частных лиц и компаний КНР».
По словам китайского дипломата, Вашингтон активно использует все доступные рычаги для оказания давления на международное сообщество с целью усиления санкций против России. «Это неприкрытые гегемонистские угрозы, свидетельствующие, что правительство Соединенных Штатов руководствуется мышлением времен холодной войны», - добавил он.
Как уточнил Чжао Лицзянь, Китай по украинскому вопросу неизменно придерживается «объективной и независимой позиции» и «сохраняет собственные суждения». Официальный представитель напомнил, что Пекин стремится к снижению эскалации на Украине путем продвижения конструктивных переговоров между Москвой и Киевом.
«Любые попытки исказить усилия КНР в этом направлении, как и распространение ложной информации для клеветы на Китай, свидетельствуют о безответственности, они к тому же аморальны, - отметил он. - Еще раз подчеркну: санкции никогда не были эффективным способом решения проблем».
Фото: pixabay.com
«Мы выступаем против санкций и наша позиция вполне ясна, - подчеркнул он на брифинге. - По этому поводу в последнее время США выступили с многочисленными провокационными заявлениями, касающимися Китая. <…> Мы будем твердо защищать интересы частных лиц и компаний КНР».
По словам китайского дипломата, Вашингтон активно использует все доступные рычаги для оказания давления на международное сообщество с целью усиления санкций против России. «Это неприкрытые гегемонистские угрозы, свидетельствующие, что правительство Соединенных Штатов руководствуется мышлением времен холодной войны», - добавил он.
Как уточнил Чжао Лицзянь, Китай по украинскому вопросу неизменно придерживается «объективной и независимой позиции» и «сохраняет собственные суждения». Официальный представитель напомнил, что Пекин стремится к снижению эскалации на Украине путем продвижения конструктивных переговоров между Москвой и Киевом.
«Любые попытки исказить усилия КНР в этом направлении, как и распространение ложной информации для клеветы на Китай, свидетельствуют о безответственности, они к тому же аморальны, - отметил он. - Еще раз подчеркну: санкции никогда не были эффективным способом решения проблем».
Фото: pixabay.com