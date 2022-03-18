В Улан-Удэ грунтовые воды подпортили недавно заасфальтированный двор
Уложенный осенью асфальт "выталкивает" вода
Жительница мкр. Бурвод пожаловалась на «горячую линию» В. Путину на странное состояние нового асфальта. Дорожное покрытие отошло от бордюра и стало выше на несколько сантиметров.
В местной управляющей компании поясняют, что с середины лета в подвалах жилых домов по ул. Строителей, 34, 40 и в других домах стояла вода. Однако когда подрядчик приступил к асфальтированию, воды не было.
Асфальтирование проводилось в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».
- Грунтовые воды замерзли, а так как лед имеет свойство расширяться, асфальт стал выше, появилась трещина между асфальтом и бордюром. Нужно дождаться, когда земля оттает и проверить состояние асфальта еще раз - летом, - решили сотрудники управляющей компании и общественники из «Общероссийского народного фронта», приехавшие по жалобе местной жительницы.
Фото: "Номер один"