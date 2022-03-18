Общество 18.03.2022 в 17:50

В Улан-Удэ грунтовые воды подпортили недавно заасфальтированный двор

Уложенный осенью асфальт "выталкивает" вода

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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ грунтовые воды подпортили недавно заасфальтированный двор

Жительница мкр. Бурвод пожаловалась на «горячую линию» В. Путину на странное состояние нового асфальта. Дорожное покрытие отошло от бордюра и стало выше на несколько сантиметров.

В местной управляющей компании поясняют, что с середины лета в подвалах жилых домов по ул. Строителей, 34, 40 и в других домах стояла вода. Однако когда подрядчик приступил к асфальтированию, воды не было.

Асфальтирование проводилось в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

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- Грунтовые воды замерзли, а так как лед имеет свойство расширяться, асфальт стал выше, появилась трещина между асфальтом и бордюром. Нужно дождаться, когда земля оттает и проверить состояние асфальта еще раз - летом, - решили сотрудники управляющей компании и общественники из «Общероссийского народного фронта», приехавшие по жалобе местной жительницы.


Фото: "Номер один"

 

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