Тайланд отменил ПЦР-тест при въезде

В Тайланде с 1 апреля отменят сдачу ПЦР-тестов для въезжающих в страну и сократят карантин для туристов.Решение было принято центром по борьбе с коронавирусом. Несмотря на отмену обязательного ПЦР-тестирование перед въездом в страну, тестирование необходимо будет пройти в день прилета и на 5 день пребывания. Срок карантина для туристов будет сокращен с 10 до 5 дней.Ожидается, что Таиланд выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в следующем месяце. В первой половине лета, по мнению специалистов, будет наблюдаться снижение количества новых заражений.Фото: Pixabay.com