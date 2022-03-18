Общество 18.03.2022 в 18:23

Тайланд отменил ПЦР-тест при въезде

с 1 апреля карантин для туристов также будет сокращен

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Текст: Номер один
Тайланд отменил ПЦР-тест при въезде
В Тайланде с 1 апреля отменят сдачу ПЦР-тестов для въезжающих в страну и сократят карантин для туристов.
 
Решение было принято центром по борьбе с коронавирусом. Несмотря на отмену обязательного ПЦР-тестирование перед въездом в страну, тестирование необходимо будет пройти в день прилета и на 5 день пребывания. Срок карантина для туристов будет сокращен с 10 до 5 дней.
 
Ожидается, что Таиланд выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом в следующем месяце. В первой половине лета, по мнению специалистов, будет наблюдаться снижение количества новых заражений.

Фото: Pixabay.com
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