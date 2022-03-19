Общество 19.03.2022 в 09:43
Улан-удэнцы становятся жертвами неправильных домашних обрядов
Ламы и шаманы предостерегают от опасности
Текст: Номер один
В Улан-Удэ горожане в очередной раз возмущаются поступками соседей, которые выливают молоко из окон, якобы тем самым совершая ежедневные подношения богам. В преддверии весны и лета число таких случаев может увеличиться в разы. И снова на тротуары, прохожих, машины, балконы соседей польется "дождь" из продуктов.
- Ну что друзья, скоро тепло, начинаем мыть окна от верующих молочных жителей сверху? Сколько уже можно говорить, что орошать чужие окна давно запрещено с балконов, раньше жили в юртах выходили на землю и делали подношения Богу. А сейчас с балконов льют, кидают подношения. Имейте уважение к соседям. Сколько уже можно говорить? Накипело, - пишут пользователи паблика "Аноним 03".
Автора поста поддержали в комментариях.
- У нас в новостройке, все лоджии застеклены и с первого по 18 этаж все в молоке. На Сагалгаан люди литрами лили молоко друг на друга. И ведь ничего не сделаешь с этими бабками и тетками, схватят пачку молока и по ветру, а сверху чайник чая льют, - пишут в комментариях.
Между тем, священнослужители уверены, что если последствия «капальщиков» задели за живое хотя бы одного человека, который возмущен и злится на сделавшего подношение, то пользы от обряда никакой не будет. Скорее, наоборот. По мнению лам и шаманов, такой обряд может повлиять на автора обряда в прямо в противоположную сторону.
Так, в интервью нашему изданию Баясхалан лама четко пояснил - такие обряды лучше делать в дацане либо в крайнем случае обязательно выходить из дома.
- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда.
Такого же мнения придерживаются и в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
- У нас тоже был такой случай. Оставили машину в 47-м квартале. Выходим, а она вся молоком залита. Конечно же, и с религиозной, и с моральной точки зрения, так делать нельзя. Пусть люди живут в благоустроенной квартире, но если они уважают своих духов, то должны знать, что вообще все подношения нужно делать с земли. Именно стоя на земле ногами, - замечает шаманка Оксана Ким.
Более того, сделанный неправильно обряд вместо пользы может сработать кардинально наоборот.
- Конечно, люди делают обряд себе во благо. Но тут же получается нарушение. Когда на тебя сердятся, то негативные эмоции человека, особенно если он находится в состоянии гнева, воздействуют на обидчика. Если человек говорит вслух или про себя какие-то гневные слова в ваш адрес, то это называется порча. Причем довольно сильная языковая порча. Получается, что таким обрядом вы сами себе закрываете дорогу. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать другим людям проблемы своим обрядом, - предупреждает шаманка.
Что касается сегодняшней тенденции - все больше людей, не будучи священнослужителями, ежедневно «капают», совершая домашние обряды, - в этом Оксана Ким не видит ничего плохого: «Да, сейчас многие это делают. Особенно пожилые люди. Если хотят брызгать – пусть, запретить мы не можем. Пусть брызгают в сторону своей родины, молятся. Главное, при этом не навредить никому.
Фото: Pixabay.com, "Номер один".
- Ну что друзья, скоро тепло, начинаем мыть окна от верующих молочных жителей сверху? Сколько уже можно говорить, что орошать чужие окна давно запрещено с балконов, раньше жили в юртах выходили на землю и делали подношения Богу. А сейчас с балконов льют, кидают подношения. Имейте уважение к соседям. Сколько уже можно говорить? Накипело, - пишут пользователи паблика "Аноним 03".
Автора поста поддержали в комментариях.
- У нас в новостройке, все лоджии застеклены и с первого по 18 этаж все в молоке. На Сагалгаан люди литрами лили молоко друг на друга. И ведь ничего не сделаешь с этими бабками и тетками, схватят пачку молока и по ветру, а сверху чайник чая льют, - пишут в комментариях.
Между тем, священнослужители уверены, что если последствия «капальщиков» задели за живое хотя бы одного человека, который возмущен и злится на сделавшего подношение, то пользы от обряда никакой не будет. Скорее, наоборот. По мнению лам и шаманов, такой обряд может повлиять на автора обряда в прямо в противоположную сторону.
Так, в интервью нашему изданию Баясхалан лама четко пояснил - такие обряды лучше делать в дацане либо в крайнем случае обязательно выходить из дома.
- Я считаю, это в корне неправильно. Надо выходить из дома, не лениться. Найти чистое место и там уже нормально брызгать. Чтобы капли не попадали на чужие окна или на людей. Важно, чтобы никому не было вреда от вашего обряда.
Такого же мнения придерживаются и в религиозной организации шаманов «Тэнгэри».
- У нас тоже был такой случай. Оставили машину в 47-м квартале. Выходим, а она вся молоком залита. Конечно же, и с религиозной, и с моральной точки зрения, так делать нельзя. Пусть люди живут в благоустроенной квартире, но если они уважают своих духов, то должны знать, что вообще все подношения нужно делать с земли. Именно стоя на земле ногами, - замечает шаманка Оксана Ким.
Более того, сделанный неправильно обряд вместо пользы может сработать кардинально наоборот.
- Конечно, люди делают обряд себе во благо. Но тут же получается нарушение. Когда на тебя сердятся, то негативные эмоции человека, особенно если он находится в состоянии гнева, воздействуют на обидчика. Если человек говорит вслух или про себя какие-то гневные слова в ваш адрес, то это называется порча. Причем довольно сильная языковая порча. Получается, что таким обрядом вы сами себе закрываете дорогу. Поэтому ни в коем случае нельзя создавать другим людям проблемы своим обрядом, - предупреждает шаманка.
Что касается сегодняшней тенденции - все больше людей, не будучи священнослужителями, ежедневно «капают», совершая домашние обряды, - в этом Оксана Ким не видит ничего плохого: «Да, сейчас многие это делают. Особенно пожилые люди. Если хотят брызгать – пусть, запретить мы не можем. Пусть брызгают в сторону своей родины, молятся. Главное, при этом не навредить никому.
Фото: Pixabay.com, "Номер один".
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