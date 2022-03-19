Общество 19.03.2022 в 11:29
В продуктовых магазинах Бурятии введено ограничение на продажу сахара
Теперь купить продукт можно не более 3-5 единиц на руки
Текст: Номер один
Чрезмерный ажиотаж с массовой покупкой сахара привел к тому, что продукт стал чуть ли не дефицитным в торговых сетях республики. В связи с чем в Бурятии введены ограничения на продажу.
Как сообщают в Минпромторге РБ, в республике ограничена оптовая продажа сахара. Что касается розницы, то, в связи с повышенным спросом, торговые сети ограничили продажу сахара в одни руки до трёх или пяти единиц. В некоторых магазинах также введены ограничения и в отношении других "социальных товаров": гречки, муки, риса и растительного масла.
Также в Минпромторге отмечают, что в «данный момент изменений в цене по сахару не наблюдается». В крупных торговых сетях цена составляет от 72,5 до 75,5 рублей за килограмм.
Напомним, мы уже писали о том, что реальной проблемы дефицита сахара нет. Но из-за того, что население стало раскупать его большими партиями, то его поставки не везде успевают оперативно восстановить. То же самое касается и, к примеру, техники. Когда улан-удэнцы сами подталкивают магазины к повышению цен.
Так, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Бурятии Виктор Грибко на пресс-конференции заявил, что в части роста цен, злоупотребления доминирующим положением, картельных сговоров, в том числе актов недобросовестной конкуренции нарушения не фиксировались. Однако поведение покупателей зачастую приводит к определенным последствиям.
- На прошлой неделе в сети DNS с началом падения рубля возник ажиотажный спрос на электронику и бытовую технику. В результате возникла нехватка товаров по многим позициям, чем воспользовалось руководство сети и повысило цены на некоторые позиции до 30%. Особенно сильно подорожали смартфоны. Однако покупателей это не остановило: люди решили, что нужно успеть запрыгнуть в уходящий поезд – то есть приобрести технику, пока курсы валют не выросли еще больше, - заметил Грибко.
Фото: Pixabay.com
Как сообщают в Минпромторге РБ, в республике ограничена оптовая продажа сахара. Что касается розницы, то, в связи с повышенным спросом, торговые сети ограничили продажу сахара в одни руки до трёх или пяти единиц. В некоторых магазинах также введены ограничения и в отношении других "социальных товаров": гречки, муки, риса и растительного масла.
Также в Минпромторге отмечают, что в «данный момент изменений в цене по сахару не наблюдается». В крупных торговых сетях цена составляет от 72,5 до 75,5 рублей за килограмм.
Напомним, мы уже писали о том, что реальной проблемы дефицита сахара нет. Но из-за того, что население стало раскупать его большими партиями, то его поставки не везде успевают оперативно восстановить. То же самое касается и, к примеру, техники. Когда улан-удэнцы сами подталкивают магазины к повышению цен.
Так, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы Бурятии Виктор Грибко на пресс-конференции заявил, что в части роста цен, злоупотребления доминирующим положением, картельных сговоров, в том числе актов недобросовестной конкуренции нарушения не фиксировались. Однако поведение покупателей зачастую приводит к определенным последствиям.
- На прошлой неделе в сети DNS с началом падения рубля возник ажиотажный спрос на электронику и бытовую технику. В результате возникла нехватка товаров по многим позициям, чем воспользовалось руководство сети и повысило цены на некоторые позиции до 30%. Особенно сильно подорожали смартфоны. Однако покупателей это не остановило: люди решили, что нужно успеть запрыгнуть в уходящий поезд – то есть приобрести технику, пока курсы валют не выросли еще больше, - заметил Грибко.
Фото: Pixabay.com
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