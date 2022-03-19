Общество 19.03.2022 в 11:46

В Бурятии за минувшие сутки не было ни одного пациента, умершего от COVID-19

За предыдущие сутки было госпитализировано всего 47 пациентов
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Текст: Номер один
В Бурятии за минувшие сутки не было ни одного пациента, умершего от COVID-19
По оперативным данным медицинских организаций Республики Бурятия на 08.00 19.03.2022 в стационарах получают лечение 421 пациент с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 225. За предыдущие сутки госпитализировано 47 пациентов. 

В отделениях реанимации находится 65 пациентов (из них старше 65 лет – 46), на ИВЛ – 23 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.
Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 575 коек: занято – 421, свободно – 154 койки. Занятость коечного фонда составляет 73,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1616 человек.
Выздоровели от COVID-19 – 108827 (+1124) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 731.

В лабораториях 8 государственных медицинских организаций, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», а также 1 частной медицинской организации за сутки проведено исследований от 1715 человек, всего с нарастающим итогом проведено 2179850 исследований. Тест-системы для лабораторного исследования в Республике Бурятия имеютсяв достаточном количестве. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 8:00 часов 19.03.2022 зарегистрировано 132664 (+245) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 44% (58861) приходится на жителей г.Улан-Удэ.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 232 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям. Дезинфекция в очагах проведена на общей площади более 215 га. 

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2938 (+0 за прошедшие сутки) человек. 

На 19.03.2022 г. всего первично привито  497 541 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 526 человек (65,5 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 150 865 чел., завершили 136 090 человек

На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 120 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (всего с нарастающим итогом – 363 873 обращения). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

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