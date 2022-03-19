Общество 19.03.2022 в 14:45

В Бурятии на 40% подорожали бананы

Рост цен объясняется западными санкциями
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В Бурятии на 40% подорожали бананы
Вчера в Улан-Удэ торговые сети начали массово переписывать цены на бананы - за один день их стоимость подорожала в среднем  со 120 рублей до 180 рублей. Стоимость фруктов выросла в связи с сочетанием двух факторов - девальвацией рубля и западными санкциями, вызванными ситуацией на Украине. 

Как сообщают федеральные СМИ, в марте два крупных перевозчика бананов из Эквадора — Maersk и Hapag-Lloyd прекратили  судоходные рейсы в РФ. На них приходилось почти 30 % от общего объема перевозок между РФ и Эквадором. По сообщению fontanka.ru, «в Эквадоре начался настоящий бунт — фермеры завалили дороги бананами, чтобы обратить внимание правительства на проблему остановившегося из-за украинского кризиса экспорта в Россию. Тем временем в Петербурге — основной точке входа эквадорских грузов в РФ — бананы подорожали сразу на четверть». А поставщики из других стран, пользуясь возникшим дефицитом в РФ, взвинтили цены. 

Как сообщила продавец одного из улан-уланских магазинов, "люди не глядя берут бананы, а потом на кассе отказываются от покупки, узнав о цене. Продаём очень мало". 
Как отмечают представители торговли, поскольку товар скоропортящийся, значительную часть бананов придётся списывать". По таким ценам люди не готовы покупать ранее доступный продукт. 

Добавим, что в РФ импортозамещение бананов невозможно в принципе - в Сочи  банановые насаждения ещё  растут, но им не хватает 2-3 месяцев для созревания плодов.

Фото: "Номер один"
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