В Бурятии на 40% подорожали бананы

Вчера в Улан-Удэ торговые сети начали массово переписывать цены на бананы - за один день их стоимость подорожала в среднем со 120 рублей до 180 рублей. Стоимость фруктов выросла в связи с сочетанием двух факторов - девальвацией рубля и западными санкциями, вызванными ситуацией на Украине.Как сообщают федеральные СМИ, в марте два крупных перевозчика бананов из Эквадора — Maersk и Hapag-Lloyd прекратили судоходные рейсы в РФ. На них приходилось почти 30 % от общего объема перевозок между РФ и Эквадором. По сообщению fontanka.ru, «в Эквадоре начался настоящий бунт — фермеры завалили дороги бананами, чтобы обратить внимание правительства на проблему остановившегося из-за украинского кризиса экспорта в Россию. Тем временем в Петербурге — основной точке входа эквадорских грузов в РФ — бананы подорожали сразу на четверть». А поставщики из других стран, пользуясь возникшим дефицитом в РФ, взвинтили цены.Как сообщила продавец одного из улан-уланских магазинов, "люди не глядя берут бананы, а потом на кассе отказываются от покупки, узнав о цене. Продаём очень мало".Как отмечают представители торговли, поскольку товар скоропортящийся, значительную часть бананов придётся списывать". По таким ценам люди не готовы покупать ранее доступный продукт.Добавим, что в РФ импортозамещение бананов невозможно в принципе - в Сочи банановые насаждения ещё растут, но им не хватает 2-3 месяцев для созревания плодов.Фото: "Номер один"