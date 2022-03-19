Общество 19.03.2022 в 16:28

В Бурятии наряду с импортными автозапчастями вдвое подорожали и отечественные

Особенно сильно выросли в цене запчасти на ГАЗ
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии наряду с импортными автозапчастями вдвое подорожали и отечественные
На прошлой неделе автомобильные запчасти в Бурятии значительно подорожали. При этом, что удивительно, особенно сильно выросли в цены запчасти и на отечественные машины Горьковского автозавода (ГАЗ). Которые продаются в рублях, а не в подорожавших долларах. 

Так, например, "Номер один" обнаружил в одном из магазинов, как персонал переклеивает ценники на ходовые детали на микроавтобус "ГАЗель". Например, стартер к ГАЗели 27 февраля 2022 года стоил 9099 рублей, а новый ценник от  8 марта 2022 года уже показывал стоимость в 21405 рублей.

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То есть рост в два с лишним раза! Причем вряд ли можно говорить о поступлении нового товара. Скорее всего, продавцы просто подняли цены в два раза, надеясь на ажиотажный спрос. Между тем, стоимость ремонта с такой ценовой политикой по отечественным запасным частям не поддается объяснению.

- Если с импортными запчастями все более-менее понятно, поскольку это объясняется девальвацией рубля и проблемами с доставкой грузов в РФ из-за западных санкций, то с отечественными запчастями можно говорить о том, что люди просто делают деньги на проблемах в стране, - сообщил Сергей, механик одного из автосервисов Улан-Удэ. - Ведь явно они продают старый товар с «накруткой» в 100%.

Как отметил механик, говоря о последних тенденциях, "люди сегодня приостанавливают крупные ремонты и ремонтируют машины только по мелочам".

Фото: "Номер один", Pixabay.com

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