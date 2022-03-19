Общество 19.03.2022 в 17:16

В Бурятии появился сайт, где содержится вся информация о детских выплатах

Жители республики могут узнать об условиях получения той или иной выплаты, списке документов и прочее


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Текст: Номер один
В Бурятии появился сайт, где содержится вся информация о детских выплатах
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия запустило сайт о мерах поддержки семьи при рождении первого и последующих детей - http://дети03.рф/.
 
На сайте можно узнать все о положенных выплатах при рождении первого и последующих детей, о размерах выплат и кому они полагаются, об условиях получения и прочем. 

Кроме того, сайт приводит актуальные данные обо всех выплатах, на которые могут рассчитывать родители в настоящее время, сообщает Бурятия-инфо. 24/7


Фото: "Номер один". 

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