Общество 20.03.2022 в 08:06

В воздухе Улан-Удэ все больше бензапирена

Обнародованы новые сведения о том, чем дышит столица республики
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Текст: Петр Санжиев
В воздухе Улан-Удэ все больше бензапирена
Бурятский гидрометцентр поделился информацией о состоянии атмосферного воздуха в республике в феврале 2022 года. Некоторые цифры указывают на ухудшение показателей.

Так, средняя по Улан-Удэ концентрация бензапирена превысила нынче предельно допустимую среднесуточную концентрацию в 23 раза.

Для сравнения. По итогам февраля 2021 года, аналогичный показатель загрязнения составил, в целом, по Улан-Удэ всего лишь (!) 17,4 ПДК.

Наибольшая из средних концентраций бензапирена в феврале-2022 достигала аж 26 среднесуточных ПДК. Про февраль-2021 республиканский гидрометцентр сообщал год назад, что «наибольшее содержание бензапирена (23,7 ПДК) отмечено в районе расположения АСК-А №2». Поясним, что упомянутая автоматическая станция контроля атмосферного воздуха находится на ул. Бабушкина.

Среднее за прошедший месяц содержание формальдегида превысило в главном городе Бурятии среднесуточную ПДК в 1,7 раза. По некоторым другим ПДК, касающимся ряда прочих отслеживаемых загрязнителей воздуха, также отмечались факты заметного их превышения.

Таким образом, всех можно твердо заверить - до статуса города с более-менее чистым, безвредным для людей атмосферным воздухом Улан-Удэ еще очень далеко. Без сомнений, это является одной из причин, подталкивающей людей, стремящихся к более благополучной, зажиточной, здоровой жизни, к отъезду в другие регионы России.

Фото: pixabay.com
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экология воздух Улан-Удэ

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