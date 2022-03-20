В воздухе Улан-Удэ все больше бензапирена

Бурятский гидрометцентр поделился информацией о состоянии атмосферного воздуха в республике в феврале 2022 года. Некоторые цифры указывают на ухудшение показателей.Так, средняя по Улан-Удэ концентрация бензапирена превысила нынче предельно допустимую среднесуточную концентрацию в 23 раза.Для сравнения. По итогам февраля 2021 года, аналогичный показатель загрязнения составил, в целом, по Улан-Удэ всего лишь (!) 17,4 ПДК.Наибольшая из средних концентраций бензапирена в феврале-2022 достигала аж 26 среднесуточных ПДК. Про февраль-2021 республиканский гидрометцентр сообщал год назад, что «наибольшее содержание бензапирена (23,7 ПДК) отмечено в районе расположения АСК-А №2». Поясним, что упомянутая автоматическая станция контроля атмосферного воздуха находится на ул. Бабушкина.Среднее за прошедший месяц содержание формальдегида превысило в главном городе Бурятии среднесуточную ПДК в 1,7 раза. По некоторым другим ПДК, касающимся ряда прочих отслеживаемых загрязнителей воздуха, также отмечались факты заметного их превышения.Таким образом, всех можно твердо заверить - до статуса города с более-менее чистым, безвредным для людей атмосферным воздухом Улан-Удэ еще очень далеко. Без сомнений, это является одной из причин, подталкивающей людей, стремящихся к более благополучной, зажиточной, здоровой жизни, к отъезду в другие регионы России.Фото: pixabay.com