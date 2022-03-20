Общество 20.03.2022 в 10:44
Столица Монголии решает транспортные проблемы
В частности, ведутся переговоры о покупке 500 новых электробусов
Текст: Номер один
Мэрия Улан-Батора работает над реорганизацией и переводом парковок на единый стандарт, внедряя систему платных услуг. Об этом заявил заместитель мэра Б.Оджаргал, сообщает МОНЦАМЭ.
По его словам, это способствует снижению перегруженности автомобильных дорог Улан-Батора на 16 процентов.
Также он отметил, что количество тротуаров и парковок увеличится за счет демонтажа заборов организаций и предприятий для освобождения земли общего пользования.
«В первую очередь будет обновлен столичный парк общественного транспорта. В настоящее время в пункте пропуска Эрлянь на китайско-монгольской границе доставки в Монголию ожидают 46 новых автобусов, из которых 10 двухэтажных. Также решен давно затянувшийся вопрос о приобретении 60 автобусов, их доставят в страну в ближайший срок. Кроме того, объявлен тендер на закупку 250 автобусов в текущем году, и ведутся переговоры с производителями о закупке 500 новых электробусов», - сообщил он.
Фото: montsame.mn
По его словам, это способствует снижению перегруженности автомобильных дорог Улан-Батора на 16 процентов.
Также он отметил, что количество тротуаров и парковок увеличится за счет демонтажа заборов организаций и предприятий для освобождения земли общего пользования.
«В первую очередь будет обновлен столичный парк общественного транспорта. В настоящее время в пункте пропуска Эрлянь на китайско-монгольской границе доставки в Монголию ожидают 46 новых автобусов, из которых 10 двухэтажных. Также решен давно затянувшийся вопрос о приобретении 60 автобусов, их доставят в страну в ближайший срок. Кроме того, объявлен тендер на закупку 250 автобусов в текущем году, и ведутся переговоры с производителями о закупке 500 новых электробусов», - сообщил он.
Фото: montsame.mn