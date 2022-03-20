Общество 20.03.2022 в 12:05

Суточный прирост COVID-19 в Бурятии держится на отметке чуть ниже 250

В стационарах чуть более 430 больных, амбулаторно лечатся менее 1,5 тыс человек

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Текст: Номер один
Суточный прирост COVID-19 в Бурятии держится на отметке чуть ниже 250
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 132 905. Это на 241 больше, чем было в субботу. Из общего числа новых заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (58 927). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 942, четверо за последние сутки, трое старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 226 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям

В стационарах получают лечение 432 пациента с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 264. За предыдущие сутки госпитализировано 29 пациентов.

В отделениях реанимации находится 67 пациентов (из них старше 65 лет – 42), на ИВЛ – 26 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 558 коек: занято – 432, свободны – 126 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,4%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1 430 человек.

Выздоровели от коронавируса – 109 813 (+986) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 346.

В республике всего первично привито от коронавируса  497 543 человека (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 560 человек (65,5 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 150 939 человек, завершили 136 225 человек.

Фото: pixabay.com
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коронавирус мониторинг Бурятия.

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