В Бурятии предприятия большей частью вкладывают сами в себя

Объем инвестиций в основной капитал в Бурятии по итогам января-декабря 2021 года по полному кругу составил почти 72,4 млрд руб, индекс физического объема составил 112,8 %. Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 63,4 млрд рублей - 114,8 % к уровню 2020 года, сообщил Бурятстат.Основным источником финансирования инвестиционной деятельности являлись собственные средства организаций (50,9 % общего объема капиталовложений), на бюджетные средства приходилось 23,1 %, из них за счет средств федерального бюджета – 14 %, инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет прочих средств – 13,6 %.Высокая инвестиционная активность наблюдалась по следующим видам экономической деятельности: «транспортировка и хранение» - 30,8 % из общего объема инвестиций в основной капитал; «добыча полезных ископаемых» - 21,1 %; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 13,9 %; «образование» - 7,7 %; «деятельность в области информации и связи» - 5%; «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 4,0 %.Значительный объем капитальных затрат направлен на строительство и реконструкцию сооружений (36,4 % общего объема инвестиций в основной капитал), приобретение прочих машин и оборудования, хозяйственного инвентаря – 23,2 %, на строительство и реконструкцию нежилых зданий – 15,4 %, на приобретение транспортных средств – 16,7 %.Фото: pixabay.com