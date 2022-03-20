Общество 20.03.2022 в 13:04

В Бурятии предприятия большей частью вкладывают сами в себя

В республике в прошлом году в основной капитал инвестировано более 72 млрд рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии предприятия большей частью вкладывают сами в себя
Объем инвестиций в основной капитал в Бурятии по итогам января-декабря 2021 года по полному кругу составил почти 72,4 млрд руб, индекс физического объема составил 112,8 %. Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 63,4 млрд рублей - 114,8 % к уровню 2020 года, сообщил Бурятстат.

Основным источником финансирования инвестиционной деятельности являлись собственные средства организаций (50,9 % общего объема капиталовложений), на бюджетные средства приходилось 23,1 %, из них за счет средств федерального бюджета – 14 %, инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за счет прочих средств – 13,6 %.

Высокая инвестиционная активность наблюдалась по следующим видам экономической деятельности: «транспортировка и хранение» - 30,8 % из общего объема инвестиций в основной капитал; «добыча полезных ископаемых» - 21,1 %; «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 13,9 %; «образование» - 7,7 %;  «деятельность в области информации и связи» - 5%; «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 4,0 %.

Значительный объем капитальных затрат направлен на строительство и реконструкцию сооружений (36,4 % общего объема инвестиций в основной капитал), приобретение прочих машин и оборудования, хозяйственного инвентаря – 23,2 %, на строительство и реконструкцию нежилых зданий  – 15,4 %, на приобретение транспортных средств – 16,7 %.

Фото: pixabay.com
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