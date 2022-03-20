Общество 20.03.2022 в 19:19

В Бурятии ритуальные услуги популярнее парикмахерских

Статистические парадоксы Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
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Текст: Номер один
В Бурятии ритуальные услуги популярнее парикмахерских
В уездном городе N, который описан в романе «Двенадцать стульев»,  было «так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко». Так начинали Ильф и Петров свое повествование. Любопытно, что в стольном (но некогда уездном) граде Улан-Удэ почти через сто лет заметны некоторые перемены.  

У жителей Улан-Удэ и республики в целом в сфере бытовых услуг в 2021 году наибольшим спросом пользовались услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (30,8 % в общем объеме бытовых услуг), по  техобслуживанию и ремонту транспортных средств (23,4%),  ритуальные услуги (17%) и лишь после всего этого услуги парикмахерских (13,1 %), сообщил Бурятстат.

Побриться, остричься, освежить голову вежеталем (жидкостью на спирту с примесью парфюмерных веществ для смачивания волос) мы почему-то желаем в последнюю очередь, хотя никаких объективных  предпосылок к этому нет. Оставим инфернальные странности на совести статведомства.  Напротив – наибольшее число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги населению Бурятии,  приходилось именно на салоны парикмахерских и косметических услуг (26 % в общем количестве),  на станции по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (17,4 %), на ремонт и строительство жилья и других построек (10,8 %). В сельской местности наибольшую долю также занимали  парикмахерские и косметические салоны (27,2 %),  станции по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования (20,7 %).

К слову, в Бурятии на начало 2021 года действовало 3783 объекта бытового обслуживания населения и 239 приемных пунктов, принимающих заказы от населения на оказание услуг, из них в сельской местности – 460 объектов бытового обслуживания и 65 приемных пунктов, сообщает Бурятстат годовые показатели отрасли.

В 2021 году населению республики было оказано бытовых услуг на сумму 8,3 млрд рублей, что на 7,1 % (в сопоставимых ценах) больше, чем за 2020 год. На душу населения этот показатель по сравнению с 2020 годом увеличился на 16,2 % и составил  8 420  рублей. Среди регионов в Дальневосточном округе Бурятия в 2020 году по объему бытовых услуг на душу населения находилась на четвертом месте,  а по объему платных услуг населению – на 11-м.

Наибольшее увеличение индекса потребительских цен в бытовых услугах в 2021 году по сравнению с предыдущим годом наблюдалось по ремонту жилищ (на 13,5 %), услугам фотоателье (на 12,3 %), услугам бань и душевых (на 10,7 %) и ритуальным услугам (на 6,6 %). В целом цены на бытовые услуги в 2021 году к 2020-му году выросли на 5,5 %.

И последнее. Каждый год в третье воскресенье марта в России свой профессиональный праздник — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства — отмечают люди, чья работа связана с различной сферой обслуживания, в том числе и работники ЖКХ. С праздником!

Фото: pixabay.com
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