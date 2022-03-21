Общество 21.03.2022 в 09:45

В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 133 тысячи

Из них на Улан-Удэ приходится 44% - более 56 000
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Текст: Номер один
В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 133 тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 133 140. Это на 235 больше, чем было в воскресенье. Из общего числа  заражений COVID-19 приходится на жителей Улан-Удэ 44% (59 006). Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 2 946, четверо за последние сутки, все старше 65 лет, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных 226 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям

В стационарах получают лечение 438 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 266. За предыдущие сутки госпитализировано 16 пациентов.

В отделениях реанимации находится 69 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ – 24 пациента (из них старше 65 – 14), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 551 койка: занято – 438, свободны – 113 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,4%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1 336 человек.

Выздоровели от коронавируса – 110 804 (+991) человек, дополнительно снято  с наблюдения - 367.

В республике всего первично 497 548 человек (69,1 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 471 566 человек (65,5 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 150 971 человек, завершили 136 262.

Фото: pixabay.com
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