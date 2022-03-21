Общество 21.03.2022 в 10:58
В Монголии прошел «Весенний фестиваль беркутов»
В соседней стране насчитывается более 400 охотников с беркутами
Текст: Номер один
В Монголии в монголо-кувейтском центре охраны дикой природы прошел «Весенний фестиваль беркутов-2022», в котором приняли участие 11 охотников с беркутами из аймаков Баян-Улгий и Тув. Этот красочный фестиваль уже стал одним из самых посещаемых зимой мероприятий для иностранных и отечественных туристов, сообщает МОНЦАМЭ.
Согласно данным историков, охота с ловчими птицами зародилась у кочевых народов Центральной Азии 6000 лет назад и сохранилась до наших дней. Лучше всего - у казахов аймака Баян-Улгий. В 2016 году этот вид охоты включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
С 2010 года в Монголии два раза в год организуется фестиваль беркутов в целях популяризации народной традиции, передачи ее молодому поколению, привлечения туристов, а также - создания нового туристического продукта.
Во время церемонии открытия госсекретарь министерства окружающей среды и туризма Э.Баттулга отметил, что ведомство поддерживает более 100 мероприятий, которые организуется в Монголии в целях привлечения иностранных туристов. Одним из таких мероприятий является «Весенний фестиваль беркутов».
«В программе фестиваля много интересных мероприятий для привлечения туристов. Также следует отметить, что с этого года начала организовываться научная конференция на тему «Туризм и фестиваль беркутов» с целью предоставления гражданам познавательного, экологического и туристического образования»,- сказал Э.Баттулга.
Таким образом, количество туристов, посещающих фестиваль беркутов, увеличивается с каждым годом. В частности, в 2019 году более 200 иностранных туристов посетили «Весенний фестиваль беркутов» и более 1000 иностранных туристов - «Праздник беркутов», который прошел в сомоне Бугат аймака Баян-Улгий. Несмотря на пандемию, в 2020 году аймак Баян-Улгий посетили в общей сложности 25 000 местных туристов, что свидетельствует о росте туристического потока в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Во время фестиваля охотники демонстрировали зрителям свое умение командовать птицей и с ее помощью добывать дичь, а также проходили различные состязания и представления. Наряду с этим, посетители фестиваля приняли участие в национальных играх, танцевали народный танец, пробовали традиционную кухню и познакомились с казахским искусством вышивания.
Кроме того, на фестивале присутствовали послы и делегаты из Германии, Турции, Кувейта, Франции, России, Польши, Республики Корея, США, Японии, Казахстана и Индии.
Фото: montsame.mn
Согласно данным историков, охота с ловчими птицами зародилась у кочевых народов Центральной Азии 6000 лет назад и сохранилась до наших дней. Лучше всего - у казахов аймака Баян-Улгий. В 2016 году этот вид охоты включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
С 2010 года в Монголии два раза в год организуется фестиваль беркутов в целях популяризации народной традиции, передачи ее молодому поколению, привлечения туристов, а также - создания нового туристического продукта.
Во время церемонии открытия госсекретарь министерства окружающей среды и туризма Э.Баттулга отметил, что ведомство поддерживает более 100 мероприятий, которые организуется в Монголии в целях привлечения иностранных туристов. Одним из таких мероприятий является «Весенний фестиваль беркутов».
«В программе фестиваля много интересных мероприятий для привлечения туристов. Также следует отметить, что с этого года начала организовываться научная конференция на тему «Туризм и фестиваль беркутов» с целью предоставления гражданам познавательного, экологического и туристического образования»,- сказал Э.Баттулга.
Таким образом, количество туристов, посещающих фестиваль беркутов, увеличивается с каждым годом. В частности, в 2019 году более 200 иностранных туристов посетили «Весенний фестиваль беркутов» и более 1000 иностранных туристов - «Праздник беркутов», который прошел в сомоне Бугат аймака Баян-Улгий. Несмотря на пандемию, в 2020 году аймак Баян-Улгий посетили в общей сложности 25 000 местных туристов, что свидетельствует о росте туристического потока в 4,2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Во время фестиваля охотники демонстрировали зрителям свое умение командовать птицей и с ее помощью добывать дичь, а также проходили различные состязания и представления. Наряду с этим, посетители фестиваля приняли участие в национальных играх, танцевали народный танец, пробовали традиционную кухню и познакомились с казахским искусством вышивания.
Кроме того, на фестивале присутствовали послы и делегаты из Германии, Турции, Кувейта, Франции, России, Польши, Республики Корея, США, Японии, Казахстана и Индии.
Фото: montsame.mn