Прокуратура Бурятии заставляет Минздрав построить амбулаторию в Улан-Удэ

Прокуратура Бурятии отреагировала на коллективное обращение жителей микрорайона Зеленый в Улан-Удэ, которые пожаловались на отсутствие у них и в близлежащих микрорайонах амбулатории. При этом количество жителей данных территорий превышает 2 тысячи человек.«Для защиты прав неопределенного круга лиц на доступность медицинской помощи, в том числе пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями, на постоянной основе нуждающихся в медицинском обслуживании, прокурор направил в суд иск. В нем изложено требование к Минздраву Бурятии обеспечить финансирование строительства врачебной амбулатории в мкр. Зеленхоз до 1 января 2023 года», - сообщили в надзорном ведомстве.Железнодорожный райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.Фото: «Номер один»