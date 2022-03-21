Общество 21.03.2022 в 11:24

Прокуратура Бурятии заставляет Минздрав построить амбулаторию в Улан-Удэ

С такой просьбой к надзорщикам обратились жители микрорайона Зеленый
A- A+
Текст: Константин Воронов
Прокуратура Бурятии заставляет Минздрав построить амбулаторию в Улан-Удэ
Прокуратура Бурятии отреагировала на коллективное обращение жителей микрорайона Зеленый в Улан-Удэ, которые пожаловались на отсутствие у них и в близлежащих микрорайонах амбулатории. При этом количество жителей данных территорий превышает 2 тысячи человек.

«Для защиты прав неопределенного круга лиц на доступность медицинской помощи, в том числе пожилых людей, граждан с ограниченными возможностями, на постоянной основе нуждающихся в медицинском обслуживании, прокурор направил в суд иск. В нем изложено требование к Минздраву Бурятии обеспечить финансирование строительства врачебной амбулатории в мкр. Зеленхоз до 1 января 2023 года», - сообщили в надзорном ведомстве.

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Решение уже вступило в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
минздрав прокуратура

Все новости

Бурятская борьба «Бyхэ барилдаан» может получить единые правила
21.03.2022 в 12:26
Студентки из Японии покинули Бурятию по настоятельной просьбе своего правительства
21.03.2022 в 12:25
В Улан-Удэ задержали подозрительных граждан с колесами
21.03.2022 в 12:02
В Бурятии сегодня простятся с сержантом Денисом Чимитовым
21.03.2022 в 11:37
Прокуратура Бурятии заставляет Минздрав построить амбулаторию в Улан-Удэ
21.03.2022 в 11:24
В Монголии прошел «Весенний фестиваль беркутов»
21.03.2022 в 10:58
В Бурятии на выходные сбили двух пьяных и двух детей
21.03.2022 в 10:32
В Бурятии начинающий водитель сбил пьяную женщину
21.03.2022 в 10:20
В Бурятии будут судить рыбинспектора, служившего браконьерам
21.03.2022 в 10:19
В Бурятии общее число случаев COVID-19 превысило 133 тысячи
21.03.2022 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 марта

Читайте также
Бурятская борьба «Бyхэ барилдаан» может получить единые правила
Агинский округ готов провести по ним в новом формате «Большой приз Алханая»
21.03.2022 в 12:26
Студентки из Японии покинули Бурятию по настоятельной просьбе своего правительства
Две учащиеся хореографического колледжа уже вылетели на родину
21.03.2022 в 12:25
В Монголии прошел «Весенний фестиваль беркутов»
В соседней стране насчитывается более 400 охотников с беркутами
21.03.2022 в 10:58
В Бурятии будут судить рыбинспектора, служившего браконьерам
Он продавал им информацию  о дислокации постов рыбоохраны и полиции и графике полетов квадракоптеров над Байкалом
21.03.2022 в 10:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru