Общество 21.03.2022 в 12:25

Студентки из Японии покинули Бурятию по настоятельной просьбе своего правительства

Две учащиеся хореографического колледжа уже вылетели на родину
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Текст: Константин Воронов
Студентки из Японии покинули Бурятию по настоятельной просьбе своего правительства
Как сообщила в соцсетях министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, санкции вмешались и в республиканские образовательные учреждения культуры. Так, сильно подорожало оборудование, которое должны были закупить для Школы креативной индустрии при колледже искусств.

«Но, если с этим мы справимся и будем искать другое, то как быть с юными чистыми душами и их любовью к Бурятии? Две японские девочки 18 и 17 лет, Кимура Куруми и Иноуэ Аяка, с грустью простились с бурятским хореографическим колледжем, где обучались, где приобрели новых друзей. 20 марта по просьбе своего правительства они улетели на родину в Японию», - сообщила министр.

По словам Соелмы Дагаевой, в старейший на Дальнем Востоке колледж приезжают учиться русскому балету со всей юго-восточной Азии. Вместе с японками обучается десять иностранных студентов из Китая, Южной Кореи и Монголии. В этих странах особенно интересуются одним из главных культурных брендов России - русским классическим балетом.

«В прошлом году впервые в 60-летней истории колледжа сюда поступили японские студентки. За короткий срок они выучили русский язык и стали одними из лучших учениц колледжа. На прошедшем с 15-17 марта втором хореографическом конкурсе имени Ларисы Сахьяновой и Петра Абашеева наши японские студентки показали свое мастерство. Кроме побед в своих номинациях спецприз имени Сахьяновой получила изящная Кимура Куруми. Спецприз члена жюри Протасовой Ларисы Иннокентьевны вручен Иноуэ Аяка», - рассказала министр.

Пока студентки из Японии взяли академический отпуск. Соелма Дагаева выразила надежду, что он продлится недолго.

Фото: с личной страницы Соелмы Дагаевой
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