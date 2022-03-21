Бурятская борьба «Бyхэ барилдаан» может получить единые правила

В Забайкалье министерства спорта и федерации спортивной борьбы трех регионов – Бурятии, Забайкальского края и Иркутской области подписали соглашение по развитию бурятской борьбы «Бyхэ барилдаан», сообщает краевая администрация.Документ стал итогом работы межрегиональной конференции «Бурятская национальная борьба «Бухэ барилдаан» как фактор развития этнической идентичности народа» народа». Конференция состоялась в Агинском по инициативе сенатора Баира Жамсуева.Участники конференции обсудили перспективы развития бурятской национальной борьбы «Бүхэ барилдаан». Сенатор Баир Жамсуев отметил, что издревле бурятская борьба «Бухэ барилдаан» входит в число традиционных, этнических видов спорта и является одним из важных моментов в выражении самоидентичности бурятов.«Попытка принять базовые правила проведения национальной борьбы во всех регионах России» была проведена еще 2005 году. Тогда борцовский форум собрал почти сто делегатов из Бурятии, Читинской и Иркутской областей, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и Санкт- Петербурга. На конференции были утверждены единые правила проведения соревнований. Однако сегодня до сих пор правила бурятской борьбы все же отличаются по регионам проживания бурят - в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае», - сказал сенатор.О необходимом комплексе мер по включению бурятской борьбы во Всероссийский реестр национальных видов спорта рассказал начальник отдела физической культуры и спорта администрации Агинского Бурятского округа Булат Бальжинимаев. Вице-президент Федерации спортивной борьбы Бурятии Батор Дагбаев, исполняющий обязанности начальника отдела по национальным видам спорта администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Валерий Алексеев во многом поддержали эту инициативу.Руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев выразил готовность провести соревнования по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» по единым правилам на агинской земле.«Мы готовы организовать традиционный чемпионат Забайкальского края «Большой приз Алханая» уже в новом формате», - сказал руководитель округа.— традиционная бурятская борьба «борьба силачей». Борются до касания третьей точкой, допускаются любые захваты противника выше и ниже пояса, а также любые борцовские действия. Победителем схватки становится борец, заставивший соперника коснуться земли любой частью тела кроме стоп, даже если борец случайно коснется земли третьей точкой, он считается проигравшим.Фото: Борцы Бурятии