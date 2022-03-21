Общество 21.03.2022 в 13:36

В Бурятии специалисты Банка России выявили за год 10 нелегальных кредиторов

В основном это ломбарды и компании, выдававшие займы под залог автомобилей или недвижимости
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В Бурятии специалисты Банка России выявили за год 10 нелегальных кредиторов
Эксперты Банка России в 2021 году выявили 10 финансовых нелегалов, работавших в Бурятии. Все они относились к группе черных кредиторов, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центрального банка РФ.

В основном это были ломбарды, которые не прошли перерегистрацию. А также компании, которые незаконно выдавали займы под залог автомобилей или недвижимости, микрокредитные компании, не внесенные в реестр регулятора и комиссионные магазины, прикрывающиеся ломбардами.

«Перед тем как обратиться к любому кредитору, необходимо проверить, легально ли он работает. Сделать это можно несколькими способами. Во-первых, в справочниках финансовых организаций на сайте Банка России — если компании там нет, она не имеет права выдавать займы и не поднадзорна Банку России. Во-вторых, по предупредительному списку регулятора — в нем находятся компании, в работе которых выявили признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке. В этот же список попадают компании с признаками финансовой пирамиды», — отметила Наталья Эйрих, управляющий региональным подразделением Банка России.

Справочник финансовых организаций и список нелегальных участников финансового рынка публикуются в специальном разделе «Проверить финансовую организацию» на сайте Банка России. Убедиться в легальности компании также можно с помощью мобильного приложения «ЦБ онлайн».

Сообщить о финансовых нелегалах можно через раздел «Анонимное информирование» или интернет-приемную Банка России.

Фото: Банк России  
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кредитование нелегалы Банк России

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