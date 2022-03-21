Общество 21.03.2022 в 14:08
В Бурятии быстро тает снег - ждут сухую и ветреную весну
Уже начались природные пожары
Текст: Петр Санжиев
На сегодня в Бурятии зарегистрировано четыре степных пожара. Один из них, вспыхнувший в Бичурском районе, удалось остановить всего лишь в километре от населенного пункта. Год назад на эту дату не было ни одного возгорания.
«Прошедшая зима была малоснежной. В большинстве районов очень мало снега. Где-то он уже сошел и сейчас, вообще, нет снега», - говорят в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание сухой травы, особенно при ветре, очень часто выходит из-под контроля. Огонь «перепрыгивает» заборы, охватывает серьезные пространства, грозя причинить большой материальный ущерб. Положение усугубляет то, что в прошлом году по республике в силу погодных условий наросло много травы, которая сейчас находится в высушенном состоянии.
Лица, виновные в возникновении данных четырех пожаров, пока не установлены.
«Степные пожары могут моментально распространяться. Фронт большой. Бывают такие моменты, что кромку пожара очень сложно догнать» - свидетельствуют специалисты.
Жителей республики призывают соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не надо разводить костры, не надо сжигать мусор, сухую траву, собранную в ходе весенних работ на земельных участках. Собранное надо вывозить. Органические остатки можно использовать в компостных ямах.
Выезжать на отдых на природу, напоминают в республиканском агентстве, необходимо в установленные, подготовленные места - где есть оборудованные кострища и т. д.
«Отдых должен быть безопасным», - говорят специалисты.
Внимание жителей Бурятии обращают на необходимость недопущения случайного возгорания после выбрасывания незатушенных окурков или иного неосторожного обращения с огнем.
В республике проводятся профилактические мероприятия. Среди них – автомобили с громкоговорящими устройствами выезжают в населенные пункты и оповещают население о приближении пожароопасного периода, напоминают о правилах. Распространяется наглядная агитация. Пожарные активно участвуют в сельских сходах.
При установлении IV и V классов пожарной опасности подразделения государственной противопожарной Бурятии выставят противопожарные посты. Традиционно их располагают на возвышенностях.
«Будем готовы ко всем ситуациям», - заверяют республику.
Лесных пожаров в Бурятии пока нет.
Фото: pixabay.com
«Прошедшая зима была малоснежной. В большинстве районов очень мало снега. Где-то он уже сошел и сейчас, вообще, нет снега», - говорят в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Возгорание сухой травы, особенно при ветре, очень часто выходит из-под контроля. Огонь «перепрыгивает» заборы, охватывает серьезные пространства, грозя причинить большой материальный ущерб. Положение усугубляет то, что в прошлом году по республике в силу погодных условий наросло много травы, которая сейчас находится в высушенном состоянии.
Лица, виновные в возникновении данных четырех пожаров, пока не установлены.
«Степные пожары могут моментально распространяться. Фронт большой. Бывают такие моменты, что кромку пожара очень сложно догнать» - свидетельствуют специалисты.
Жителей республики призывают соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не надо разводить костры, не надо сжигать мусор, сухую траву, собранную в ходе весенних работ на земельных участках. Собранное надо вывозить. Органические остатки можно использовать в компостных ямах.
Выезжать на отдых на природу, напоминают в республиканском агентстве, необходимо в установленные, подготовленные места - где есть оборудованные кострища и т. д.
«Отдых должен быть безопасным», - говорят специалисты.
Внимание жителей Бурятии обращают на необходимость недопущения случайного возгорания после выбрасывания незатушенных окурков или иного неосторожного обращения с огнем.
В республике проводятся профилактические мероприятия. Среди них – автомобили с громкоговорящими устройствами выезжают в населенные пункты и оповещают население о приближении пожароопасного периода, напоминают о правилах. Распространяется наглядная агитация. Пожарные активно участвуют в сельских сходах.
При установлении IV и V классов пожарной опасности подразделения государственной противопожарной Бурятии выставят противопожарные посты. Традиционно их располагают на возвышенностях.
«Будем готовы ко всем ситуациям», - заверяют республику.
Лесных пожаров в Бурятии пока нет.
Фото: pixabay.com
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