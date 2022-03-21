В Бурятии быстро тает снег - ждут сухую и ветреную весну

На сегодня в Бурятии зарегистрировано четыре степных пожара. Один из них, вспыхнувший в Бичурском районе, удалось остановить всего лишь в километре от населенного пункта. Год назад на эту дату не было ни одного возгорания.«Прошедшая зима была малоснежной. В большинстве районов очень мало снега. Где-то он уже сошел и сейчас, вообще, нет снега», - говорят в республиканском агентстве ГО и ЧС.Возгорание сухой травы, особенно при ветре, очень часто выходит из-под контроля. Огонь «перепрыгивает» заборы, охватывает серьезные пространства, грозя причинить большой материальный ущерб. Положение усугубляет то, что в прошлом году по республике в силу погодных условий наросло много травы, которая сейчас находится в высушенном состоянии.Лица, виновные в возникновении данных четырех пожаров, пока не установлены.«Степные пожары могут моментально распространяться. Фронт большой. Бывают такие моменты, что кромку пожара очень сложно догнать» - свидетельствуют специалисты.Жителей республики призывают соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не надо разводить костры, не надо сжигать мусор, сухую траву, собранную в ходе весенних работ на земельных участках. Собранное надо вывозить. Органические остатки можно использовать в компостных ямах.Выезжать на отдых на природу, напоминают в республиканском агентстве, необходимо в установленные, подготовленные места - где есть оборудованные кострища и т. д.«Отдых должен быть безопасным», - говорят специалисты.Внимание жителей Бурятии обращают на необходимость недопущения случайного возгорания после выбрасывания незатушенных окурков или иного неосторожного обращения с огнем.В республике проводятся профилактические мероприятия. Среди них – автомобили с громкоговорящими устройствами выезжают в населенные пункты и оповещают население о приближении пожароопасного периода, напоминают о правилах. Распространяется наглядная агитация. Пожарные активно участвуют в сельских сходах.При установлении IV и V классов пожарной опасности подразделения государственной противопожарной Бурятии выставят противопожарные посты. Традиционно их располагают на возвышенностях.«Будем готовы ко всем ситуациям», - заверяют республику.Лесных пожаров в Бурятии пока нет.Фото: pixabay.com