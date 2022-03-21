В Улан-Удэ опубликовали список адресов, где отключат электричество

Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где будет отключена электроэнергия. Причина - плановые ремонтные работы, которые проведут специалисты ПО ГЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.С 9-00 до 18-00- ул. Авиаторов.С 9-00 до 17-00- СНТ «Энергостроитель».С 9-00 до 17-00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.С 9-00 до 17-00-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.С 9-00 до 18-00- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.С 9-00 до 18-00- ул. Авиаторов.С 9-00 до 17-00- СНТ «Энергостроитель».С 9-00 до 17-00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.С 9-00 до 17-00-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.С 9-00 до 18-00- ул. Бабушкина,189а/1 ООО «Бурят-Лада», ул. Бабушкина, 190 Ветеринарная клиника «Хатико», ул. Бабушкина, 183 ИП Ничаева, ул. Бабушкина, 189 ИП Гуля-Яновский «За Рулем».С 6-00 до 17-00- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.С 9-00 до 18-00- ул. Авиаторов.С 9-00 до 17-00- СНТ «Энергостроитель».С 9-00 до 17-00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.С 9-00 до 17-00-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.С 9-00 до 18-00- СНТ «Энергостроитель», СТ «Учитель».С 9-00 до 22-00- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.С 9-00 до 18-00- ул. Авиаторов.С 9-00 до 17-00- СНТ «Энергостроитель».С 9-00 до 17-00 – для замены вводов.- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.С 9-00 до 17-00-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.С 9-00 до 18-00- ул. Борсоева, 56, 56а, 56Б.С 9-00 до 18-00- Поликлиника № 1 по ул. Каландаришвили, ул. Коммунистическая 22, ул. Ленина 28, 30, ул. Советская 32, 32а, 23, администрация Советского района.С 9-00 до 17-00- с/т «Горки», ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей.С 9-00 до 17-00- СНТ «Энергостроитель».С 9-00 до 17-00- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.С 9-00 до 17-00Фото: pixabay.com