Общество 21.03.2022 в 17:13

В Улан-Удэ опубликовали список адресов, где отключат электричество

В некоторых местах свет будут отключать несколько дней подряд
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ опубликовали список адресов, где отключат электричество
Мэрия Улан-Удэ опубликовала список адресов, где будет отключена электроэнергия. Причина - плановые ремонтные работы, которые проведут специалисты ПО ГЭС филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго».
 
28 марта

- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.
С 9-00 до 18-00

- ул. Авиаторов.
С 9-00 до 17-00
 
- СНТ «Энергостроитель».
С 9-00 до 17-00
 
- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.
С 9-00 до 17-00
 
-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.
С 9-00 до 18-00
 
29 марта
 
- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.
С 9-00 до 18-00

- ул. Авиаторов.
С 9-00 до 17-00
 
- СНТ «Энергостроитель».
С 9-00 до 17-00
 
- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.
С 9-00 до 17-00
 
-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.
С 9-00 до 18-00
 
- ул. Бабушкина,189а/1 ООО «Бурят-Лада», ул. Бабушкина, 190 Ветеринарная клиника «Хатико», ул. Бабушкина, 183 ИП Ничаева, ул. Бабушкина, 189 ИП Гуля-Яновский «За Рулем».
С 6-00 до 17-00

30 марта

- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.
С 9-00 до 18-00
 
- ул. Авиаторов.
С 9-00 до 17-00
 
- СНТ «Энергостроитель».
С 9-00 до 17-00
 
- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.
С 9-00 до 17-00

-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.
С 9-00 до 18-00
 
- СНТ «Энергостроитель», СТ «Учитель».
С 9-00 до 22-00
 
31 марта
 
- Ул. Жанаева 5-22, Воровского 2-32, Детский сад №58 «Золушка», ул. Асеева 6-37, ул. Батальонная 1-21, ул. Удинская 1-28, ООО «Хлебушек» по ул. Удинская 28/1, котельная клуба им. Серова, КНС ул. Удинская 28, ИП Шарапова, ул. Лесопильная 1-17, ул. Оцимика 1-5.
С 9-00 до 18-00
 
- ул. Авиаторов.
С 9-00 до 17-00
 
- СНТ «Энергостроитель».
С 9-00 до 17-00 – для замены вводов.

- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.
С 9-00 до 17-00
 
-ул. Воровского 48, 48 блок 3, 48 блок 2, 48 блок 1.
С 9-00 до 18-00
 
- ул. Борсоева, 56, 56а, 56Б.
С 9-00 до 18-00
 
- Поликлиника № 1 по ул. Каландаришвили, ул. Коммунистическая 22, ул. Ленина 28, 30, ул. Советская 32, 32а, 23, администрация Советского района.
С 9-00 до 17-00
 
1 апреля

- с/т «Горки», ул. Ясеневая, ул. Буранная, ул. Испытателей.
С 9-00 до 17-00
 
- СНТ «Энергостроитель».
С 9-00 до 17-00
 
- ул. Псковская 81-107, Псковский пер. 1-8.
С 9-00 до 17-00

Фото: pixabay.com
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