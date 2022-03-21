В Улан-Удэ улицу Терешковой закроют на ремонт

В этом году власти Улан-Удэ планируют отремонтировать 30 км дорог. На это выделяется 700 млн. рублей. Торги и подписание контрактов с подрядчиками проведены заблаговременно.«Это делается для того, чтобы подрядчики качественно подготовились к выполнению работ, заготовили материалы, закупили битум и т. д.», - сообщил начальник управления дорожного строительства комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.В прошлом году было отремонтировано также 30 км на аналогичную сумму в 700 млн. рублей. Но ведь строительные материалы подорожали…«В связи с подорожанием сейчас мы уже получаем от подрядчиков информацию о необходимости увеличения стоимости контрактов», - отмечает Павел Малых.Муниципалитет указывает, что в вопросе индексации стоимости контрактов город будет придерживаться норм законодательства.«На сегодня законодательство позволяет увеличивать сметную стоимость только по объектам строительства, капремонта, реконструкции. А по объектам ремонта не предполагается увеличение сметной стоимости», - говорят о ситуации в мэрии.Власти направили запрос в минстрой России и попросили дополнительных разъяснений относительно индексации смет по объектам ремонта. Ведь в строительстве, капремонте и обычном ремонте используются одинаковые материалы.Среди заметных дорог, которые отремонтируют в нынешнем сезоне – вся ул. Терешковой. Улицу разделили на шесть локальных участков ремонта. Каждый из них будут закрывать для движения автотранспорта отдельно. Закрытия улицы на всей протяженности одновременно не предполагается.Каждый участок хотят закрывать на полмесяца. Работа на ул. Терешковой начнется в конце апреля.Другие заметные объекты – проспект Автомобилистов (от ул. Ботанической до железнодорожного моста), ул. Блинова (от ул. Николая Петрова до ост. Обелиск), проспект Строителей (обе стороны), ул. Мокрова (до Энергетика).Подрядчики сделают фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, выравнивание проезжей части, профилирование, укладку новых тротуаров. Также дороги получат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие. Будет разметка и дорожные знаки.2022 год – последний, когда на ремонте дорог применяется асфальт старого типа. Грядут новшества.«В этом году мы еще действуем по старому нормативу, будет использоваться мелкозернистый, крупнозернистый асфальтобетон. Но со следующего года нормативная база по этому поводу изменится, вводятся новые требования к асфальтобетонному покрытию. По факту, будет использоваться новый тип асфальта. Разница будет заключаться в использовании фракций, в их пропорциях, физико-механические показатели у этого асфальта будут лучше», - поясняет надвигающуюся асфальтовую реформу Павел Малых.В этом году на средства, сэкономленные по итогам «дорожных» торгов, планируется подготовить проектную документацию на капитальный ремонт трех автомобильных мостов по проспекту Автомобилистов.«По этим мостам ремонт давно не проводился. Порядка 20 лет осуществлялся только текущий ремонт», - говорит Павел Малых.Нынешние дорожные работы планируется синхронизировать с ремонтными работами ресурсоснабжающих компаний. Чтобы не получилось так, что какая-нибудь энергетическая компания для проведения своих ремонтов начала вскрывать свежеуложенный асфальт.С 1 апреля муниципалитет также начинает комплексное обследование состояния ранее отремонтированных дорог. Как известно, строительные компании-исполнители муниципальных контрактов дают гарантию на пять лет. Выявленные дефекты подрядчики будут устранять за счет собственных средств.Фото: «Номер один»