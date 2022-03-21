По заданию Путина в Улан-Удэ нарастят резервы теплогенерации

Скоро в Улан-Удэ завершится очередной отопительный сезон. Сегодня в мэрии города подвели его итоги.«За год произошло 374 технологических нарушения: 55 - по теплоснабжению, 69 - по водоснабжению, 250 - по электроснабжению. Изношенность сетей высокая, и работать без технологических нарушений не удается. Хотя за последние пять лет мы усилили контроль за качеством выполнения работ по капитальному ремонту как тепловых сетей, так и источников (объектов генерации – прим.)», - сообщил заместитель председателя Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Александр Тюрюханов.Общий тренд – всевозможные происшествия начинают носить менее масштабный характер. Среди нарушений, допустим, на теплосетях все больше локальных, на изношенных внутриквартальных сетях. Слабые места на крупных тепломагистралях активно перекладывают, обновляют.Самым крупным инцидентом стало происшествие на ТЭЦ-1 компании ТГК-14, когда по причине пожара в кабельном отсеке вышли из работы котлы.«Температура снижалась. Но благодаря слаженной деятельности всех структур удалось решить ситуацию, не допустить более сложных последствий. Полностью последствия будут устранены до 1 сентября 2022 года», - сказал чиновник о самой крупной ЖКХ-аварии минувшего года.В целом число жалоб граждан по вопросам теплоснабжения заметно упало. Жалоб, поставленных на контроль (т. е. не решенных за сутки), было 60.Борясь за снижение числа аварийных ситуаций на электросетях, власти профинансируют из бюджета работы по приведению в нормативное состояние электрохозяйства целого ряда улан-удэнских ДНТ. Там проблемы копились десятилетиями.В целом из бюджета выделены средства на проектные работы по реконструкции всех электросетей.Продолжают существовать нерешенные моменты по ЖКХ в военных городках.«Номер один» поинтересовался важным вопросом – имеет ли Улан-Удэ возможность подключать к теплоснабжению новые объекты? Не подходят ли к концу мощности теплогенерации?«У нас по ТЭЦ-1 резерв минимальный. По ТЭЦ-2 резерв имеется. В связи с аварийной ситуацией по ТЭЦ-1 есть поручение президента России Владимира Путина разработать план мероприятий по резервированию этих двух источников (теплогенерации – прим.). ТГК-14 подготовило план мероприятий. Будем рассматривать с тем, чтобы свободную мощность на ТЭЦ-2 «распаковать» - появится дополнительная мощность в 80 гигакалорий. По ТЭЦ-1 есть также предложение ТГК-14 по установке пылеугольного котла, который тоже даст дополнительную мощность. Это также будет рассмотрено», - пояснил представитель комитета городского хозяйства.Сейчас в Улан-Удэ есть возможность подключать новых потребителей тепла.Интересно, что новые здания, строящиеся в столице республики, потребляют меньше тепла, чем предполагается.«Взять перинатальный центр. Там предполагалось расчетное часовое потребление, кажется, в 2,5 гигакалории. А фактически потребляется около одной. Как построено здание, какая там система теплоснабжения – это дает эффект» - подчеркнул Александр Тюрюханов.В многоквартирном жилом доме несовременной, советской постройки можно тоже заметно сократить потребление тепла, если утеплить снаружи стены.В одном доме на ул. Ключевской собственники квартир собрали дополнительные деньги и решили утеплить свою панельную пятиэтажку. После проведения работ пришлось закручивать вентили на батареях, т. к. в квартирах стало слишком тепло. Дом начал гораздо лучше удерживать тепло от батарей.Общедомовой теплосчетчик стал «накручивать» меньше, плата граждан за отопление упала.В условиях разворачивающегося масштабного кризиса продвижение данного опыта по всему Улан-Удэ должно стать актуальной задачей. Утеплять можно не только многоэтажки, но и обычные деревянные брусовые дома.Фото: «Номер один»