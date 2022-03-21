Общество 21.03.2022 в 17:46

В Бурятии семьи с невысоким доходом получат выплаты на детей 8–16 лет

Выплаты начнут переводить в мае
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии семьи с невысоким доходом получат выплаты на детей 8–16 лет
Семьи Бурятии с невысоким доходом, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации получат выплаты на детей в возрасте 8-16 лет. Выплаты начнут переводить в мае, они будут начисляться за период с 1 апреля. Меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Глава государства отметил, что в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей экономики. По его словам, они будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы.

- В этой ситуации наша задача – минимизировать подобные риски. Не только строго выполнять все социальные обязательства государства, но и запускать новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и их доходов. В центре внимания – защита материнства, детства, поддержка семей с детьми. Уже принято решение – вы знаете об этом – с 1 апреля ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, которые растут в семьях с невысокими доходами. Размер выплаты составит от половины до одного прожиточного минимума на каждого ребёнка такого возраста. Сейчас в среднем по стране это до 12300 рублей. Таким образом, у нас выстроится единая система поддержки с момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления ребёнка, и вплоть до достижения ребёнком 17 лет, - рассказал Владимир Путин.

Президент поручил правительству обеспечить работу этой системы таким образом, чтобы она оперативно учитывала изменения материального положения семей. То есть, если родители столкнулись с потерей работы, другими сложными жизненными обстоятельствами, семья должна начать получать помощь от государства максимально быстро.

- Также прошу правительство в сжатые сроки проанализировать эффективность мер поддержки людей, потерявших работу. Очевидно, что такие меры надо расширять, в том числе за счёт механизма социального контракта, - отметил глава государства.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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